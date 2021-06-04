Павел Сорокин: «Свою долю рынка мы не упустим»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 4 июня. – При газификации в России нет приоритетных регионов – все субъекты РФ на одинаковых условиях будут вовлечены в процесс повышения уровня газификации, сообщил Павел Сорокин в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме. «Сейчас в Координационном центре Правительства запущен спецпроект «Газификация», который позволит снять все межведомственные барьеры по согласованию ряда правовых нюансов, его специалисты уже подготовили множество отчётных форм для регионов, с помощью которых будут оценены потенциальные темпы догазификации. По последним оценкам, 2 млн домохозяйств находится в районе догазификации, но первые результаты, которые мы получаем, говорят, что эта цифра может увеличиться», – сказал замглавы Минэнерго.

Ключевой задачей Минэнерго на топливном рынке остаётся сохранение темпов изменения конечных цен на топливо в рамках инфляции, и она выполняется, рассказал замминистра. «В то время как происходит рост спроса на бензин, компании значительно увеличили объёмы переработки. Также по поручению вице-премьера Александра Новака был создан дополнительный запас топлива на период ремонта НПЗ. Кроме того, были изменены параметры демпфера», – перечислил Павел Сорокин принятые меры. Для корректной работы и развития топливного рынка, нефтеперерабатывающих заводов необходимы в большей степени системные меры, чем временные, подчеркнул он. «Поэтому мы ввели инвестиционные коэффициенты, уже 15 заводов подписали с нами соглашения о модернизации и повышении выхода бензина. На сегодня ключевой посыл – общий объём топлива на рынке должен увеличиваться», – отметил замминистра.

Важным направлением работы остаётся наполнение топливного рынка Дальнего Востока, в том числе с помощью специальной субсидии – дальневосточной надбавки к демпферу – сейчас она обсуждается с Минфином, рассказал Павел Сорокин. Важную роль с точки зрения наполнения рынка играет и стимулирование добычи нефти. «Сейчас мы можем удерживать добычу на текущем уровне. Но при цене $45-50 половина наших запасов нерентабельна, почти все открытия, которые мы ставим на баланс – малые месторождения – они всё менее и менее эффективны, поэтому здесь важно понимать, как мы собираемся трудноизвлекаемые запасы вовлекать в разработку. Но подчеркну: свою долю рынка мы не упустим, мы остаёмся эффективным производителем с себестоимостью добычи около $10-20 без учёта налогов. С Минфином соответствующая активная работа по стимулированию добычи ведётся, также будем прорабатывать эти вопросы на базе созданной с Госдумой рабочей группы», – сообщил Павел Сорокин.

Ознакомится с интервью можно в “Видеогалерее”.

MIL OSI