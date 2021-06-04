Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ПМЭФ#ПМЭФ-202104.06.2021 12:00

Панельная сессия Роскосмоса на ПМЭФ-2021

В современном мире многие государства обладают инновационными космическими технологиями. Но ни для кого не секрет, что космос слишком велик для одной страны и лишь объединив свои силы и знания мы сможем добиться действительно прорывных результатов.

В этой связи на протяжении последних десятилетий в условиях глобальной конкуренции и рассредоточенности ресурсов отбор и осуществление крупных инновационных проектов в области космической деятельности и продвижение их на рынок космических услуг возможен только при условии осуществления взаимовыгодного международного партнерства.

Это, в свою очередь, ставит целый ряд актуальных вопросов. Как установить прочную международную кооперацию в сфере инновационных космических технологий? Как стимулировать развитие инноваций в наукоемких областях для эволюции национальной экономики? Как выявить барьеры и найти пути решения проблем, сдерживающих развитие международного сотрудничества в области инновационных космических технологий?

5 июня 2021 г., 12:00-13:15 КВЦ «Экспофорум», конференц-зал B2 (павильон B)

Спикеры:

Дмитрий Олегович Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»;

Пётр Михайлович Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк»;

Игорь Адольфович Снегуров, председатель Совета директоров Группы компаний «ВИС»;

Владимир Владиславович Терехов, представитель АО «Airbus Defense and Space» в странах СНГ;

Ашот Виллиевич Бакунц, региональный директор компании «Thales Alenia Space» по России.

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