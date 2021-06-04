Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#Орбитальные группировки#ДЗЗ04.06.2021 16:17

ПМЭФ-2021 из космоса

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» запечатлел с околоземной орбиты место проведения XXIV Петербургского международного экономического форума. В 2021 году форум в пятый раз с 2016 года проходит в конгрессно-выставочном комплексе в Санкт-Петербурге — «Экспофорум». В 2006–2015 годах ПМЭФ проходил на площадке «Ленэкспо», а в 1997–2005 годах — в Таврическом дворце.

Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России, часто называется в прессе «Русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в Давосе). Проходит с 1997 года, до 2007 года носил название «Петербургский экономический форум». В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса.

Госкорпорация «Роскосмос» активно принимает участие в работе XXIV Петербургского международного экономического форума. В рамках деловой программы форума делегация Госкорпорации во главе с Дмитрием Рогозиным проводит ряд встреч, протокольные и тематические мероприятия: подписание документов и соглашений о сотрудничестве, насыщенная переговорная деятельность, участие в интервью с представителями СМИ.

На полях форума 5 июня 2021 года Роскосмос проведет сессию «Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере». На ней речь пойдет о том, как установить прочную международную кооперацию в сфере инновационных космических технологий, как стимулировать развитие инноваций в наукоемких областях для эволюции национальной экономики и др.

В составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли Роскосмоса работает космический комплекс «Ресурс-П». Он предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации.

Данные, получаемые космическим комплексом «Ресурс-П», используются для решения следующих задач:

Исследование природных ресурсов;

контроль загрязнения и деградации окружающей среды, выявление и изучение загрязнений окружающей среды, контроль водоохранных и заповедных районов;

информационное обеспечение для поиска месторождений полезных ископаемых;

оценка состояния ледовой обстановки;

инвентаризация природных ресурсов для обеспечения рациональной деятельности в различных отраслях хозяйства;

мониторинг чрезвычайных ситуаций;

контроль состояния социально-экономической инфраструктуры;

информационное обеспечение для проведения инженерных изысканий;

создание и обновление кадастровых планов, топографических и навигационных карт;

определение вида и состояния растительности, состав пленки загрязнений на поверхности воды, идентификация минералов, почв;

обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений и контроль их уничтожения.

Получаемая информация может быть использована в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.

MIL OSI