Подписаны документы в области переработки газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 июня 2021, 14:45

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 подписан ряд документов в области переработки газа.

ООО «РусХимАльянс», Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC заключили EPC-контракт.

Церемония подписания состоялась в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров Linde plc Вольфганга Райтцле.

Согласно контракту, консорциум Linde GmbH и Renaissance Heavy Industries LLC осуществит работы по проектированию, поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию объектов газопереработки и технологического общезаводского хозяйства Газоперерабатывающего комплекса в районе Усть-Луги (ГПК, входит в состав Комплекса по переработке этансодержащего газа; оператор ГПК — ООО «РусХимАльянс», совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи»).

В соответствии с достигнутыми договоренностями и планами реализации проекта, работы консорциума на строительной площадке планируется начать уже в июне текущего года.

В присутствии Алексея Миллера подписаны следующие документы.

ООО «РусХимАльянс» и АО «СОГАЗ» подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на установление и развитие стратегического партнерства в области создания эффективной системы страховой защиты при реализации «РусХимАльянсом» инвестиционных проектов. Предусматривается, что «СОГАЗ» подготовит предложения по совершенствованию механизма страхового обеспечения интересов «РусХимАльянса».

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов (от имени ООО «Газпром переработка Благовещенск„) и Председатель Правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрий Конов (от имени ПАО „СИБУР Холдинг“ и ООО „Амурский газохимический комплекс“) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет основные условия долгосрочных договоренностей о совместном использовании инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) „Газпрома“ для строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) СИБУРа. В частности, планируется задействовать построенные „Газпромом“ водный причал на р. Зее, подъездные автомобильные дороги, площадки для транспорта, объекты железнодорожной инфраструктуры.

Виталий Маркелов и исполнительный директор ООО „Каспийская инновационная компания“ (КИК) Сергей Штепа подписали предварительный договор поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Астраханского ГПЗ „Газпрома“ на перспективный Астраханский ГХК КИК. Документ содержит основные условия будущих поставок в рамках долгосрочного договора (сроком на 20 лет), включая объемы СУГ и ценовую формулу.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра „Экспофорум“ со 2 по 5 июня. Главная тема форума — „Снова вместе. Экономика новой реальности“.

ООО „РусХимАльянс“ (совместное предприятие ПАО „Газпром“ и АО „РусГазДобыча“) реализует в районе п. Усть-Луга проект Газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе Комплекса переработки этансодержащего газа (КПЭГ).

ГПК КПЭГ — это интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа. Он станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки (45 млрд куб. м газа в год), а также лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн СПГ в год). Около 18 млрд куб. м газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему „Газпрома“. Важной товарной продукцией ГПК КПЭГ будет этан — ценное сырье для газохимической промышленности.

В состав КПЭГ входит технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ; оператор — ООО „Балтийский Химический Комплекс“, дочерняя компания „РусГазДобычи“). Он будет перерабатывать этановую фракцию и производить более 3 млн тонн полимеров в год, что является самой крупной в мире единичной мощностью.

СИБУР реализует проект строительства Амурского ГХК, технологически связанного с Амурским ГПЗ „Газпрома“. Между „Газпромом“ и СИБУРом подписаны предварительные договоры поставок этановой фракции и СУГ.

В ноябре 2020 года ПАО „Газпром“ и ООО „Каспийская инновационная компания“ подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта создания в Астраханской области ГХК, а также предварительный договор поставки этановой фракции с Астраханского ГПЗ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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