Подписаны дорожные карты по расширению использования в интересах «Газпрома» высокотехнологичной продукции пяти российских регионов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 июня 2021, 14:20

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 ПАО «Газпром» и пять субъектов РФ — Республики Башкортостан и Бурятия, Воронежская, Томская и Тюменская области — подписали дорожные карты по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции в интересах компании.

Со стороны «Газпрома» подпись на документах поставил Председатель Правления Алексей Миллер, со стороны субъектов РФ — Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Губернатор Воронежской области Александр Гусев, Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и Губернатор Тюменской области Александр Моор.

С Республикой Бурятия дорожная карта подписана впервые, с остальными субъектами РФ — актуализированы действовавшие. Все новые документы рассчитаны на 2021–2023 годы.

Согласно достигнутым договоренностям, субъекты РФ сформируют предложения региональных предприятий по продукции для потенциального использования на объектах «Газпрома». Компания, в свою очередь, оценит соответствие этой продукции корпоративным техническим требованиям и определит объекты ее внедрения. Образцы оборудования и материалов, которые успешно пройдут сертификацию, будут включены в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению в «Газпроме».

В решении стоящих задач и реализации стратегических проектов «Газпром» опирается в первую очередь на потенциал отечественных предприятий. Реализация дорожных карт будет способствовать освоению производства и росту объемов выпуска нового высокотехнологичного оборудования, повышению регионального научно-технического и промышленного потенциала.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Дорожные карты с российскими регионами — один из эффективных инструментов системной работы «Газпрома» по импортозамещению. С Нижегородской областью, Республиками Башкортостан и Татарстан подписаны трехсторонние дорожные карты — с участием Министерства промышленности и торговли РФ.

С промышленным комплексом Республики Башкортостан, Воронежской и Томской областей в рамках дорожных карт «Газпром» взаимодействует с 2014 года, c промышленным комплексом Тюменской области — с 2016 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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