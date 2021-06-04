Подписаны соглашения в области использования газа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 июня 2021, 14:55

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 подписан ряд документов в области использования газа.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев заключили Соглашение о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса, в том числе за счет сжижения метана угольных пластов.

Стороны намерены взаимодействовать по вопросам реализации инвестиционных проектов «Газпрома» на территории региона. Речь идет в первую очередь о проекте добычи метана из угольных пластов Южно-Кузбасской группы угольных месторождений (лицензия на право пользования недрами принадлежит ООО «Газпром добыча Кузнецк»). В настоящее время компания ведет геологоразведочные работы на одном из метаноугольных месторождений группы — Нарыкско-Осташкинском.

Метан из угольных пластов после добычи планируется направлять на сжижение — для этого в непосредственной близости от месторождения предполагается построить малотоннажный завод. Его мощность на первом этапе оценивается в 26 тыс. тонн в год (с возможностью дальнейшего увеличения). Продукция завода будет использоваться для перевода карьерной техники на сжиженный природный газ (СПГ) и замещения угольного топлива в Кемеровской области, в частности на территории курорта Шерегеш.

Алексей Миллер, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Сергей Цивилев подписали Соглашение о разработке оборудования и технологий строительства скважин, добычи газа из метана угольных пластов, переработки и сжижения этого газа в Кузбассе.

Среди целей документа — привлечение к созданию такого оборудования и технологий отечественных производителей, в первую очередь из Кемеровской области. Для изготовления промышленной продукции могут быть использованы действующие или построены новые производственные мощности на территории региона. Готовую продукцию планируется внедрять на объектах «Газпрома» и угольных предприятий области.

«Газпром» и угольные компании определят потребности в технике и технологиях для разработки метаноугольных месторождений и в оборудовании для сжижения газа. На основе полученных данных Правительство региона сформирует соответствующие бизнес-планы и проработает вопросы оказания мер государственной поддержки производства новой конкурентоспособной продукции.

Компании «Сахалин Энерджи» (оператор проекта «Сахалин — 2») и «Совкомфлот» подписали долгосрочные тайм-чартерные контракты на эксплуатацию танкеров зеленой серии «Проспект Королева» и «Проспект Вернадского». Срок действия фрахта — 10 лет начиная с 2024 года.

Подписание состоялось в присутствии Алексея Миллера, Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака и заместителя Министра энергетики РФ Павла Сорокина.

Главное преимущество нефтеналивных танкеров «Проспект Королева» и «Проспект Вернадского» — возможность использования СПГ в качестве основного вида топлива для главной и вспомогательных силовых установок. По сравнению с обычными видами топлива — судовым мазутом и дизельным топливом — СПГ позволяет значительно сокращать выбросы парниковых газов.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В рамках проекта «Сахалин-2» работает первый в России завод по производству СПГ. Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи» («Газпром» — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%).

Управление информации ПАО «Газпром»

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