Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный04.06.2021 23:10

Представитель филиала КЦ «Восточный» стал членом Общественной палаты Амурской области VI созыва

Начальник группы реализации социальных программ и молодежной политики Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Алексей Тимченко стал членом Общественной палаты Амурской области VI созыва, вошел в состав Комиссии по развитию человеческого потенциала.

В пятницу, 4 июня 2021 года, состоялось 1 заседание обновленного состава VI созыва Общественной палаты Амурской области.

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