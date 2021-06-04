Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#УКВЗ#Центр Хруничева04.06.2021 16:58

Рабочая встреча Дмитрия Рогозина с Вениамином Кондратьевым

Состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации проекта по созданию общекраевой системы «Цифровая карта жителя Краснодарского края» и поставки электротранспорта производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (филиал ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») является одним из основных производителей легкорельсового транспорта в Российской Федерации. За 2019 и 2020 годы в г. Краснодар в общей сложности были поставлены 103 трамвайных вагона. В 2021 году УКВЗ запущено серийное производство новейших односекционных и трехсекционных 100% низкопольных трамвайных вагонов.

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