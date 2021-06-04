Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Газпром#Росатом#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#Сфера04.06.2021 15:07

Роскосмос, Газпром и Росатом заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 4 июня 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос», Газпром и Госкорпорация «Росатом» на площадке Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, председатель Правления Газпрома Алексей Миллер и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Соглашение о сотрудничестве определяет намерения сторон по организации взаимодействия при создании в Российской Федерации единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов на основе космических аппаратов радиолокационного наблюдения, создаваемых в рамках программы «Сфера».

Сотрудничество также будет нацелено на развитие систем комплексного информационного обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути и Северного морского транзитного коридора, а также на формирование рынка производства радиолокационных спутников на создаваемом Газпромом сборочном производстве космических аппаратов.

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