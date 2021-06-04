Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Ростелеком#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#Космодромы#Восточный04.06.2021 11:30

Роскосмос и Ростелеком модернизируют телекоммуникации на Восточном

Госкорпорация «Роскосмос» и Ростелеком объединят ресурсы в сфере развития цифровых технологий, в том числе модернизируют телекоммуникационные системы космодрома Восточный. В рамках проходящего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Подписи на документе поставили генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент Ростелекома Михаил Осеевский. Стороны договорились совместно использовать свои интеллектуальные потенциалы, организационные, технические и административные ресурсы для развития цифровых продуктов и сервисов, а также рассмотрят возможность осуществления совместной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Меморандум определяет конкретные направления сотрудничества, в частности, создание системы телекоммуникационного обеспечения и связи космодрома Восточный, а также развитие разветвленной телекоммуникационной инфраструктуры для создания корпоративной среды обмена информацией между организациями ракетно-космической промышленности, и с федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, планируется обмен аналитической и статистической информацией, организация и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, иных мероприятиях по вопросам информационно-коммуникационных технологий и инновационной деятельности.

«Надежная и современная инфраструктура является основой для цифровизации ракетно-космической промышленности, она позволит связать все наши организации и сформировать единую цифровую „экосистему Роскосмоса“. Кроме того, переход к цифровой межзаводской кооперации требует наличия высокоскоростных защищенных каналов связи», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Ростелеком” имеет большой и успешный опыт сотрудничества с предприятиями Роскосмоса. Подписанный меморандум выводит на новую орбиту уровень взаимодействия между нашими компаниями. Спектр нашего взаимодействия расширяется от модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, включая космодром Восточный до совместной цифровизации всей Госкорпорации «Роскосмос» с дочерними предприятиями”, — сказал президент Ростелекома Михаил Осеевский.

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