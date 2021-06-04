Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#ДЗЗ#Росприроднадзор#Максим Овчинников04.06.2021 09:41

Сотрудничество и взаимодействие между Роскосмосом и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования

В пятницу, 4 июня 2021 года, на Петербургском международном экономическом форуме Госкорпорация «Роскосмос» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования подписали меморандум о сотрудничестве в целях сотрудничества по разработке и внедрению цифровых сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса (геопространственной аналитики).

В их числе с применением сквозных цифровых технологий, а также сервисов комплексного мониторинга, которые будут предназначены для организации и осуществления федерального государственного экологического надзора средствами дистанционного зондирования Земли из космоса, направленных на получение оперативной информации об использовании земель и природных ресурсов (включая, но не ограничиваясь лесами и карьерами), а также о состоянии свалок ТКО.

Меморандум подписан первым заместителем генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максимом Овчинниковым и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.

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