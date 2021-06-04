С. Березкин обсудил на приеме граждан вопросы социальной сферы, развития муниципальных образований, благоустройства территорий

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Сенатор провел дистанционный прием граждан в Ярославской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провел дистанционный прием граждан.

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В ходе мероприятия поднимались вопросы, касающиеся социальной сферы, развития муниципальных образований, благоустройства территорий, коммуникаций.

В частности, житель одного из сел Ярославского муниципального района обратился к сенатору с просьбой оказать содействие в решении проблемы с электричеством. По словам заявителя, участились случаи отключения электричества в селе, требуется ремонт сетей. Он также сообщил о необходимости замены фонарей уличного освещения.

Для решения этих вопросов Сергей Березкин связался с директором муниципального учреждения по благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам данного сельского поселения.

«Из пояснений директора установлено, что часть электросетей заменена, работы по ремонту и замене светильников и ламп уличного освещения также запланированы», — сказал сенатор.

По итогам приема граждан все обращения взяты парламентарием на личный контроль.

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