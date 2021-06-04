С. Мартынов отметил важность совершенствования системы госзакупок

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор РФ провёл заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету Экспертного совета при Комитете СФ по обороне и безопасности.

За последние годы система госзакупок, которая осуществляется в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» претерпела существенные изменения.

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Сенатор провёл заседание секции по военно-промышленной политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности.

В ходе заседания участники обсудили федеральные законы «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В работе Экспертного совета приняли участие представители Правительства, надзорных структур и производственной сферы. В рамках заседания были проанализированы актуальные проблемы и внесены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Парламентарий объяснил, что усовершенствование законодательства в области закупок также необходимо для эффективной деятельности военно-промышленного комплекса. «Военно-промышленный комплекс Российской Федерации — важнейшая составляющая национальной экономики. ВПК России обеспечивает обороноспособность государства и поднимает технологический уровень экономического развития страны. В Марий Эл гособоронзаказ выполняют Марийский машиностроительный завод, Завод полупроводниковых приборов и другие предприятия», — добавил сенатор.

Сергей Мартынов подчеркнул, что совершенствование нормативной правовой базы позволит предприятиям Республики эффективно исполнять свои обязательства.

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