Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Юрий Макаров04.06.2021 08:10

С юбилеем, Юрий Николаевич Макаров!

В пятницу, 4 июня 2021 года, исполняется 60 лет организатору работ в области эксплуатации ракетно-космической техники, государственному советнику Российской Федерации 2-го класса, директору Департамента стратегического планирования Госкорпорации «Роскосмос» Юрию Николаевичу Макарову.

Юрий Николаевич окончил Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского (1983 г.), Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2005 г.); к.т.н., с.н.с., профессор Академии военных наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, член-корреспондент Международной академии астронавтики и Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова, член Академии проблем военной экономики и финансов.

Военную службу проходил на различных должностях на космодроме Байконур, где принимал участие в испытаниях и пуске ракеты-носителя «Энергия» и многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран», в 50-м Центральном научноисследовательском институте имени М.К. Тихонравова Министерства обороны Российской Федерации и в Центральном аппарате Военно-космических сил

МО РФ.

В 1998-2005 гг. работал в Администрации Президента РФ. С 2005 года — в Федеральном космическом агентстве (сегодня — Госкорпорация «Роскосмос»): заместитель начальника (с 2005 г.), начальник Сводного управления организации космической деятельности (с 2008 г.), начальник управления стратегического планирования и целевых программ, директор Департамента стратегического планирования.

Юрий Макаров имеет государственные награды Российской Федерации, ведомственные награды Минобороны России, Федерального космического агентства и Госкорпорации «Роскосмос», награды Совета Безопасности Российской Федерации.

MIL OSI