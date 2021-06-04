Церемония открытия V летней Спартакиады молодёжи России состоится в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

5 июня в Казани в Центре бокса и настольного тенниса пройдёт торжественная церемония открытия V летней Спартакиады молодёжи России 2021 года.

В открытии мероприятия примет участие первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров.

Спартакиада проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В течение лета – с 15 мая по 29 августа – на территории 13 регионов страны проходят соревнования по 41 виду спорта в рамках III (финального) этапа Спартакиады. Ему предшествовали отборочные региональные и межрегиональные соревнования I и II этапов.

В программу включены следующие виды спорта: акробатический рок-н-ролл, бадминтон, баскетбол (юниоры, юниорки), бейсбол, бокс, велосипедный спорт (ВМХ), велосипедный спорт (ВМХ-фристайл, велосипедный спорт (маунтинбайк), велосипедный спорт (трек), велосипедный спорт (шоссе)), водное поло (юниоры, юниорки), волейбол (юниоры, юниорки), волейбол (пляжный волейбол), гандбол (юниоры, юниорки), гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, гребной спорт (академическая гребля), дзюдо, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, пулевая стрельба, регби-7 (юниоры, юниорки), самбо, синхронное плавание, скалолазание, современное пятиборье, софтбол, спортивная борьба (вольная борьба, греко-римская борьба), спортивная гимнастика, стендовая стрельба, стрельба из лука, танцевальный спорт (брейкинг), теннис, триатлон, тхэквондо (ВТФ), тяжёлая атлетика, фехтование, футбол (юниоры, юниорки), хоккей на траве (юноши, девушки), художественная гимнастика и шахматы.

Итоги общекомандного первенства среди субъектов Российской Федерации подводятся раздельно, по трём группам в зависимости от численности населения в субъектах:

I группа – численность населения 2 млн человек и более;

II группа – численность населения до 2 млн человек;

III группа – численность населения до 1 млн человек.

В рамках V летней Спартакиады молодёжи России в сентябре в п. Витязево (Краснодарский край) пройдут спортивные соревнования по боевым искусствам (айкидо, каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, тхэквондо и ушу) с подведением отдельного итога общекомандного первенства среди сборных команд субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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