Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил детские лагеря отдыха в городе Югорске.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с деятельностью детских лагерей различных направлений. Старт летней оздоровительной кампании в округе был дан 1 июня.

Сенатор посетил «Детскую школу искусств», где работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Здесь дети развивают свои таланты в изобразительном искусстве, классической музыке, знакомятся с особенностями культуры обских угров.

Вместе с главой города Югорска Андреем Бородкиным парламентарий также побывал в Молодежном центре «Гелиос», где для подростков, достигших 14 лет, открыт лагерь труда и отдыха «Энергия молодости».

Эдуард Исаков отметил, что молодые люди здесь имеют возможность заработать свою первую зарплату в трудовых отрядах и при этом благоустроить родной город. Кроме того, их свободный от работы досуг активно заполнен. Они развивают трудовые и исследовательские навыки, получают экологические знания, занимаются физкультурой и укрепляют здоровье, а также готовятся к выбору будущей профессии.

Правительство Югры нацелено сделать детский отдых максимально доступным, а его программу — интересной для детей и подростков

По словам сенатора, правительство Югры нацелено сделать детский отдых максимально доступным, а его программу — интересной для детей и подростков.

Эдуард Исаков в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с деятельностью детских лагерей различных направлений

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Эдуард Исаков в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с деятельностью детских лагерей различных направлений

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Эдуард Исаков в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с деятельностью детских лагерей различных направлений

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Эдуард Исаков в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с деятельностью детских лагерей различных направлений

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Эдуард Исаков в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с деятельностью детских лагерей различных направлений

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«Безусловно, во время оздоровительной кампании должны неукоснительно соблюдаться все санитарные требования Роспотребнадзора, и все педагоги, работающие в лагерях, их строго соблюдают», — сказал Эдуард Исаков.

Он сообщил, что планируется охватить отдыхом и оздоровлением более 100 тыс. детей в лагерях, расположенных в регионе. Кроме того, отдохнуть за пределами округа смогут 15 тыс. югорчан.

«В летний каникулярный период запланирована работа более 500 лагерей с дневным пребыванием детей. Талантливые ребята, имеющие заслуги в различных сферах, имеют возможность претендовать на получение наградной путевки в ведущие детские центры, такие как «Артек», «Орленок», «Смена». Отдых и оздоровление детей обеспечены за счет средств госпрограмм автономного округа», — резюмировал сенатор.

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