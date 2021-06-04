Ю. Важенин провел «круглый стол» о законодательном обеспечении создания и деятельности малых геологоразведочных компаний

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались разработка проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение необходимых условий их успешной деятельности.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение создания и деятельности малых (юниорных) геологоразведочных компаний».

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В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента металлургии Министерства промышленности и торговли РФ Владислав Демидов, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития РФ Павел Шумов, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального Агентства по недропользованию, региональных исполнительных органов государственной власти, горно-геологических компаний, научного и экспертного сообществ.

Юрий Важенин отметил актуальность обсуждаемой темы.

«Мы решили немного расширить формат планируемого «круглого стола» и одновременно провести совещание об итогах исполнения рекомендаций «круглого стола» на тему «Вопросы законодательного обеспечения деятельности малых и средних нефтегазодобывающих предприятий». Перечень нерешенных проблем, их тематика, к сожалению, очень схожи».

Сенатор отметил, что поисковые и геологоразведочные работы являются фундаментом, на котором базируется воспроизводство минерально-сырьевой базы любого государства. «Обсуждая вопрос юниорного бизнеса в сфере недропользования, необходимо определить те стадии геологического изучения недр, где он будет наиболее эффективен».

Парламентарий указал, что в 2017 году Министерством экономического развития РФ был разработан проект Концепции развития юниорных геологоразведочных компаний. «Однако на тот момент Правительство РФ сочло преждевременным ее утверждение. Необходимо более пристально посмотреть на институт юниорных геологоразведочных компаний, учитывая, что в действующем законодательстве сейчас не урегулированы вопросы их статуса и режима деятельности».

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение создания и деятельности малых (юниорных) геолого-разведочных компаний»

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Юрий Важенин

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«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение создания и деятельности малых (юниорных) геолого-разведочных компаний»

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«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение создания и деятельности малых (юниорных) геолого-разведочных компаний»

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Юрий Важенин отметил, что сегодня многое делается для развития малого и среднего бизнеса в России. Однако и в нефтедобыче, и в геологоразведке количество компаний в России на порядок меньше, чем США или Канаде.

В рамках Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года в качестве одного из мероприятий экономического стимулирования предусмотрено создание нормативно-правовой основы развития экономических механизмов, обеспечивающих доступность финансовых ресурсов, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, с целью внедрения и развития юниорного движения в геологоразведочной отрасли.

Ряд мер для разработки малых и средних месторождений уже принят. К сожалению, не все рекомендации выполняются.

Законодательно не урегулировано право передачи пользования недрами от геологоразведочной компании (по типу юниорной организации, не занимающейся разработкой месторождений, а специализирующейся исключительно на поисково-оценочных работах на новых объектах) к добывающей компании.

Юрий Важенин отметил, что в ходе подготовки «круглого стола» получен ряд предложений, направленных на создание и поддержку малых (юниорных) геологоразведочных компаний, в частности, от Ассоциации Геологических Организаций, они войдут в проект рекомендаций Правительству РФ и ФОИВам.

В ходе совещания об итогах исполнения рекомендаций «круглого стола» на тему «Вопросы законодательного обеспечение деятельности малых и средних нефтегазодобывающих предприятий» были рассмотрены вопросы создания условий для развития независимых, в том числе малых и средних нефтегазодобывающих компаний, разработки проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение необходимых условий их успешной деятельности.

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