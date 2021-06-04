Ю. Важенин провел совещание на тему «Мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных металлов»

Source: Russia – Council of the Federation

Высокотехнологичные отрасли промышленности не могут эффективно развиваться без таких металлов, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел в режиме видеоконференции совещание на тему «Мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных металлов».

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В мероприятии участвовали представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, региональных органов государственной власти, горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом», горнодобывающих компаний.

Россия обладает значительными запасами редкоземельных металлов, составляющими около 17 процентов от мировых, и по объему сырьевой базы находится на втором месте после Китая

Юрий Важенин отметил, что Россия обладает значительными запасами редкоземельных металлов, составляющими около 17 процентов от мировых, и по объему сырьевой базы находится на втором месте после Китая. Однако на сегодняшний день свыше 80 процентов потребности закрывается за счет импорта.

Сенатор обозначил масштабные области применения редких металлов: ниобий – высокопрочные низколегированные стали, получение биодизельного топлива, тантал – конденсаторы высоковольтных линий электропередач, пластины коллекторов для батарей гибридных автомобилей. Литий – новые типы батарей, топливные элементы, бериллий – ядерная энергетика, бериллиевая и алюминиевая бронза, керамика, германий – оптоволокно, цифровые принтеры, элементы телекоммуникационных систем, каталитические электроды и тоководы, и так далее.

По словам парламентария, в сфере нанотехнологий успешно развиваются новые области применения ниобия, лития, циркония и других редких металлов. Большие перспективы для них связаны с освоением термоядерной энергии (литий, бериллий и др.).

«В перспективе до 2035 года в мире прогнозируется кратное – в 2–6 раз – увеличение потребления для подавляющего числа видов редких металлов. Потребности в них Российской Федерации к 2035 году должны резко возрасти: от 1,5 до 20 раз в зависимости от вида», — сказал Юрий Важенин.

Сенатор подчеркнул, что высокотехнологичные отрасли промышленности не могут эффективно развиваться без редких и редкоземельных металлов. «В целях стимулирования добычи и переработки редкоземельных металлов в 2020 году была снижена ставка НДПИ с 8 процентов до 4,8 процента, что должно было привлечь инвесторов в данную отрасль. Однако с 1 января 2021 года введен рентный коэффициент к действующей ставке налога в размере 3,5. В итоге налог составляет уже 16,8 процента. И средний срок окупаемости проектов увеличивается до 25 лет и более. Такие условия делают задачу по привлечению необходимых инвестиций в отрасль практически невыполнимой», — сказал законодатель.

«Учитывая, что важнейшим приоритетом государственной сырьевой политики является обеспечение национальной безопасности, главной задачей повышения конкурентоспособности отрасли редких и редкоземельных металлов на внутреннем рынке является увеличение доли их производства и потребления российскими предприятиями, снижение доли их импорта до минимально уровня».

Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных металлов»

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Юрий Важенин

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных металлов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных металлов»

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Совещание Комитета СФ по экономической политике на тему «Мониторинг законодательного регулирования добычи редкоземельных металлов»

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Юрий Важенин

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По его словам, главная задача на внешнем рынке — экспорт редких и редкоземельных металлов в форме конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, снижение доли экспорта сырья и полуфабрикатов.

«В целом меры необходимо принимать по трем основным сегментам отрасли– минерально-сырьевой базе, развитию производственных мощностей и стимулированию спроса», — указал Юрий Важенин.

Он сообщил, что летом 2020 года была утверждена «дорожная карта» развития добычи в РФ редких и редкоземельных металлов до 2024 года, подготовленная Минпромторгом совместно с «Росатомом». «Дорожная карта» предполагает выпуск 11,8 тыс. тонн в год редких металлов и 7 тыс. тонн редкоземельных металлов к 2024 году, а к 2030 году — 43,4 тыс. тонн и 30 тыс. тонн соответственно. Стоимость программы до 2024 года оценивается в 284,6 млрд руб.

«Объемы потребления редких и редкоземельных металлов – это, по существу, лакмусовая бумажка технологической развитости страны», — подчеркнул он.

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