Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия05.06.2021 15:29

Астрономический прогноз на июнь 2021 года

По информации Московского планетария, в июне 2021 года наступит астрономическое лето, произойдет кольцеобразное затмение Солнца, впервые видимое на территории России за последние 50 лет и в июне отмечаем три важных юбилея:

10 лет обновленному Московскому Планетарию — 12 июня.

90 лет ГАИШу — Государственному астрономическому институту им. П. К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова — 29 июня.

260 лет открытию атмосферы Венеры М.В. Ломоносовым — 6 июня.

10 июня — кольцеобразное затмение Солнца (макс. фаза 0,94 в 13:40 мск, наблюдается в северной Канаде, Гренландии, России). Затмение начнется в Америке и закончится на нашем Дальнем Востоке.

В России кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время на Колымской низменности и восточных склонах хребта Черского. Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд при высоте Солнца над горизонтом 8°, максимальная фаза наступит в 14:25 по московскому времени (в указанных районах это будет вечер). Кольцеобразное затмение на Земле закончится в 14:33 по московскому времени на заходе Солнца чуть севернее Магадана.

Частные фазы затмения будут наблюдаться в Северной Америке, Европе, Азии и из многих регионов России с характерными фазами от 0,1 до 0,8, и чем севернее и восточнее — тем лучше. В Москве будет наблюдаться только частная фаза этого затмения с максимумом в 14:26 мск. Луна покроет 0,257 диаметра Солнца. Во время затмения Солнце находится в созвездии Телец.

21 июня наступит астрономическое лето. День летнего солнцестояния порадует нас самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем и в году.

21 июня продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. В приполярных широтах Северного полушария наступят долгожданные белые ночи, а в Заполярье — полярный день. 21 июня — самая короткая ночь и самый длинный день в Северном полушарии планеты.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ИЮНЯ

В июне в средних широтах начинается период светлых ночей: Солнце не опускается достаточно глубоко под горизонт, и в атмосфере присутствует рассеянный солнечный свет, что ухудшает условия для наблюдений слабых туманных объектов космоса. Большую Медведицу находим слева от Полярной звезды, высоко, в северо-западном сегменте неба. Млечный путь протягивается дугой от севера до юга над восточным горизонтом. В области зенита видна Голова Дракона. Из легко узнаваемых рисунков неба вы увидите, что трапеция Льва ночью уже клонится к западу, а созвездия Лебедь, Лира и Орел, самые яркие звезды которых — Денеб, Вега и Альтаир, образуют «летний треугольник», поднимаются высоко над юго-восточным горизонтом после полуночи.

Для созвездия Лебедь характерен крест, вершина которого отмечена белым Денебом — на старинных звездных картах мы видим Лебедя, летящего вниз к Земле. Над северной стороной горизонта виден Возничий, а правее него — Персей. На востоке взошел Пегас, левее которого в северо-восточной стороне, находятся Андромеда, Кассиопея, Цефей. На северо-западе — Большая Медведица, под ней — Гончие Псы. В южной стороне неба над горизонтом поднимается Стрелец, Змееносец, левее него Орел, Дельфин, высоко расположены созвездия Лебедь, Лира и Геркулес. В юго-западной части неба видны Северная Корона и Волопас.

НАБЛЮДЕНИЕ СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ

Первый летний месяц малоблагоприятен для астрономических наблюдений в средних, а особенно в северных широтах страны. В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба — Солнце и Луну, а иногда Венеру, но для тех районов, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические, открывается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня.

СОЛНЦЕ

Июнь — месяц высокого Солнца. Летнее солнцестояние дарит продолжительные световые дни, Солнце в северных широтах занимает наивысшее в году положение над горизонтом. Июнь — самый благоприятный период в году для наблюдений Солнца. Наблюдения пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить в телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные).

Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением апертурного солнечного фильтра.

Солнце движется по созвездию Телец до 21 июня (день летнего солнцестояния), а затем переходит в созвездие Близнецы и остается в нем до конца месяца. Склонение дневного светила постепенно увеличивается, а продолжительность дня увеличивается от 17 часов 11 минут в начале месяца до 17 часов 33 минуты в день солнцестояния. Солнце в этот день как бы замирает (останавливается) в верхней точке максимального склонения (23,5 градуса), поэтому и называют этот день солнцестоянием. С этого дня оно ежедневно в полдень будет опускаться ниже и ниже к горизонту, уменьшая продолжительность светового дня. Приведенные данные по продолжительности дня справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца в течение месяца имеет значение около 57 градусов.

На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты наступает полярный день. Достаточно благоприятные условия для наблюдения звездного неба остаются лишь в южных районах страны. Для средних широт глубокое звездное небо откроется лишь к концу июля. В Мурманске, на широте 68°58′, полярный день длится 2 месяца — с 22 мая по 22 июля. Это период, когда Солнце вообще не опускается за линию горизонта.

КОЛЬЦЕОБРАЗНОЕ ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

10 июня 2021 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с максимальной фазой 0,94 в 13:40 мск. Луна покроет лишь 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду лишь его тонкий край. Кольцеобразную фазу затмения будут наблюдать в провинции Онтарио (Канада), Гренландии и Северном полюсе, в России — в Якутии и Чукотке. Затмение начнется в Америке и закончится на нашем Дальнем Востоке.

В России кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время на Колымской низменности и восточных склонах хребта Черского. Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд при высоте Солнца над горизонтом 8°, максимальная фаза наступит в 14:25 по московскому времени (в указанных районах это будет вечер). Кольцеобразное затмение на Земле закончится в 14:33 по московскому времени на заходе Солнца чуть севернее Магадана. Частные фазы затмения будут наблюдаться в Северной Америке, Европе (кроме юга Италии и Балканского полуострова), Сибири, на значительной части территории бывшего СССР (кроме южных районов), в Монголии, на большей части Китая, в Канаде (кроме её западных и юго-западных районов), на северо-востоке США, на севере Аляски, в Гренландии, во всём Северном Ледовитом океане и в северной зоне акватории Атлантического океана.

Из многих регионов России частные фазы затмения будут видны с характерными частными фазами от 0,1 до 0,8, и чем севернее, и чем восточнее — тем лучше. В Москве будет наблюдаться только частная фаза этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна покроет 0,257 диаметра Солнца. Во время затмения Солнце находится в созвездии Телец.

За 50 лет в нашей стране случилось семь полных солнечных затмений. Последнее кольцеобразное затмение произошло 20 мая 1966 г. и было весьма специфическим: полоса шириной всего 4 км прошла через Северокавказский регион, кольцеобразное затмение длилось не более 5 секунд и имело фазу 0,999, т. е. это было практически полное затмение.

Предстоящее кольцеобразное затмение 10 июня 2021 г. открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет, т. е. дважды за сарос. И если кольцеобразное затмение 10 июня 2021 г. будет видно только в крайне труднодоступной части нашей страны, то уже следующее в этой серии, 1 июня 2030 г., можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 г. и 11 июня 2048 г. — в окрестностях Москвы.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

2 июня — Луна в фазе последней четверти 10:26

8 июня — Луна (Ф= 0,05-) в апогее своей орбиты на расстоянии 406223 км от центра Земли, видимый диаметр 29 угл. минуты 25 секунд 05:28

10 июня — новолуние 13:54 и кольцеобразное затмение Солнца

18 июня — Луна в фазе первой четверти 06:55

23 июня — Луна (Ф= 0,97+) в перигее своей орбиты на расстоянии 359953 км от центра Земли, видимый диаметр 33 угл. минуты 12 секунд 12:59

24 июня — полнолуние 18:40

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ В ИЮНЕ 2021 ГОДА:

1 июня — Луна (Ф= 0,6-) проходит в 5° южнее Юпитера (-2,4m) 15:00

3 июня — Луна (Ф= 0,43-) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,9m) 08:00

7 июня — Луна (Ф= 0,09-) проходит южнее Урана (+5,8m)

8 июня — Луна (Ф= 0,02-) проходит южнее звездного скопления Плеяды

9 июня — Луна (Ф= 0,01-) проходит севернее Альдебарана

10 июня — Луна (Ф= 0,0) близ Меркурия

12 июня — Луна (Ф= 0,03+) проходит в 1° севернее Венеры (-3,9m) 10:00

13 июня — Луна (Ф= 0,11+) проходит в 3° севернее Марса (+1,8m), видимого в телескоп 23:30

13 июня — Луна (Ф= 0,11+) проходит южнее Поллукса (+1,2m) 09:00

14 июня — Луна (Ф= 0,14+) проходит севернее звездного скопления Ясли (М44)

16 июня — Луна (Ф= 0,29+) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) 06:00

20 июня — Луна (Ф= 0,70+) проходит севернее Спики (+1,0m) 05:00

23 июня — Луна (Ф= 0,96+) проходит в 5° севернее Антареса (+1,1m) 08:00

27 июня — Луна (Ф= 0,90-) проходит 4,5° южнее Сатурна (+0,4m) 14:00

29 июня — Луна (Ф= 0,78-) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,6m) 01:00

30 июня — Луна (Ф= 0,65-) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,9m) 15:00

ВИДИМОСТЬ ЛУНЫ В ИЮНЕ 2021 ГОДА:

1-3 — после полуночи

4-8 — утром

12-18 — вечером

19-30 — ночью

ПЛАНЕТЫ:

1 июня — начало утренней видимости Нептуна (+7,9m)

1 июня — Марс (+1,7m) проходит в 5,3°южнее Поллукса (+1,2m) 03:00

8 июня — окончание вечерней видимости Марса (+1,7m)

11 июня — Меркурий в нижнем соединении с Солнцем 04:00

12 июня — Венера в перигелии

16 июня — окончание вечерней видимости Урана (+5,8m)

21 июня — Юпитер в стоянии с переходом от прямого движения к попятному 06:00

21 июня — Венера (-3,9m) проходит в 5° южнее Поллукса (+1,2m) 23:00

23 июня — Меркурий в стоянии с переходом от попятного движения к прямому 02:00

23 и 24 июня — Марс (+1,8m) в звездном скоплении Ясли (М44), вечер до 23:10

26 июня — Нептун в стоянии с переходом от прямого движения к попятному 15:00

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В ИЮНЕ 2021 ГОДА:

Венера и Марс (до 8.06) — вечером

Юпитер и Сатурн — после полуночи

Уран (с 16.06) и Нептун — утром

Меркурий в нижнем соединении с Солнцем 11 июня

УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ ПЛАНЕТ В ИЮНЕ 2021 ГОДА:

Уран и Нептун — в июне 2021 года не видны, они скрываются в утренних и дневных лучах Солнца.

11 июня Меркурий в соединении с Солнцем.

Меркурий — виден вечером очень низко над северо-западным горизонтом и только первую неделю июня. Он перемещается попятно (22 июня меняя движение на прямое) по созвездию Телец, 11 июня достигая нижнего соединения с Солнцем. После соединения Меркурий переходит на утреннее небо, к концу месяца удаляясь от Солнца до 21 градуса.

Венера — наблюдается на вечернем небе, увеличивая угловое расстояние от центрального светила от 17 до 25 градусов. Она движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Телец, 2 июня переходя в созвездие Близнецы, а 21 июня — в созвездие Рак. Видимый в телескоп диаметр Венеры составляет около 11″ (11 угловых секунд), а фаза уменьшается от 0,95 до 0,9 при блеске около −4m. 12 июня близ Венеры пройдет Луна. В телескоп наблюдается небольшой яркий диск без деталей.

Марс — виден на фоне вечерней зари и почти до полуночи весь июнь невысоко над западной — северо-западной частью горизонта. Перемещается на фоне созвездия Близнецы. Блеск Марса уменьшается за месяц от +1,7m до +1,8m. Видимый диаметр четвертой планеты составляет около 4 секунд дуги. В телескоп наблюдается крохотный диск практически без деталей.

Юпитер — имеет ночную и утреннюю видимость, и виден у юго-восточного горизонта после часа ночи и до восхода Солнца. Газовый гигант перемещается по созвездию Водолей в одном направлении с Солнцем до 21 июня, когда достигает стояния и меняет движение на попятное. Угловой диаметр самой большой планеты Солнечной системы увеличивается от 41″ до 45″ при блеске около −2,4m. Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Четыре больших спутника видны уже в бинокль, а в телескоп в условиях хорошей видимости можно наблюдать тени от спутников на диске планеты, а также различные конфигурации спутников.

Сатурн — имеет ночную и утреннюю видимость, как и Юпитер, и виден у юго-восточного и южного горизонта весь июнь после часа ночи и до восхода Солнца. Окольцованная планета перемещается попятно по созвездию Козерог. Блеск планеты составляет около +0,5m при видимом диаметре около 18″. В небольшой телескоп можно наблюдать кольцо и спутник Титан, а также другие наиболее яркие спутники. Видимый наклон колец Сатурна составляет 17 градусов.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ИЮНЕ В ТЕЛЕСКОП?

Двойные звезды: β Лебедя, δ и ε Лиры, β Скорпиона, ζ Б. Медведицы, α Гончих Псов;

переменные звезды: δ Цефея, β Лиры, η Орла;

рассеянные звездные скопления: М24 в созвездии Стрелец, М11 в созвездии Щит, М39 в созвездии Лебедь, Ϧ и χ Персея;

шаровые звездные скопления: М15 в созвездии Пегас, М13 в созвездии Геркулес, М3 в созвездии Гончие Псы, М5 в созвездии Змеи;

туманности: М27 в созвездии Лисичка, М57 в созвездии Лира; М8 и М17 в созвездии Стрелец, М16 в созвездии Змея;

галактики: М81 и М82 в созвездии Большая Медведица, М51 и М94 в созвездии Гончие Псы.

Вид звездного неба, а также рекомендации по наблюдению светил относятся к средним широтам территории России и соответствуют полуночи середины каждого месяца.

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