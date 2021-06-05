Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-202105.06.2021 14:04

Дмитрий Рогозин выступил на сессии Роскосмоса в рамках ПМЭФ-2021

В субботу, 5 июня 2021 года, на «полях» ПМЭФ-2021 состоялась сессия Госкорпорации «Роскосмос» «Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере».

В мероприятии приняли участие Дмитрий Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»; Пётр Фрадков, председатель Промсвязьбанк; Игорь Снегуров, председатель Совета директоров Группы компаний «ВИС»; Владимир Терехов, представитель Airbus Defense and Space в странах СНГ; Ашот Бакунц, региональный директор компании Thales Alenia Space по России и Вадим Куликов, инженер-изобретатель, директор фонда МФТР.

В ходе сессии участники обсудили место инноваций в международном сотрудничестве в космической сфере, а также финансовые и инвестиционные инструменты, необходимые для реализации инновационных космических проектов.

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