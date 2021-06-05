Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-202105.06.2021 01:30

Дмитрий Рогозин заявил, что мечтает полететь в космос туристом

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в интервью российскому информационному агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), что хотел бы полететь в космос.

«Любой нормальный человек мечтает слетать в космос, почему я должен быть исключением? Конечно, мечтал бы!», — сказал Рогозин в ответ на вопрос, хотел бы он сам слетать на орбиту космическим туристом.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Источник: ТАСС3 июня 2021 года, 17:48

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