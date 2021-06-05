Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#CubeSat#Дежурный по планете05.06.2021 06:50

ОКБ «Факел» завершило разработку газовой двигательной установки для CubeSat

Опытное конструкторское бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») при поддержке Фонда Содействия Инновациям завершило разработку газовой двигательной установки для наноспутников формата CubeSat.

Ее разработка проводилась в рамках реализации программы «Дежурный по планете». Газовая двигательная установка является полностью совместимым устройством с наноспутниками формата CubeSat 3U, 6U и предназначена для решения различных задач баллистики наноспутников формата CubeSat. Газовая двигательная установка занимает объём в 1U (100×100×100 мм) и потребляется не более 9 Вт мощности.

Полученный научно-технический задел позволит ОКБ «Факел» выйти на рынок наноспутников, что позволит расширить спектр разрабатываемой продукции, а также уровень взаимодействия с университетами, занимающимися разработкой наноспутников. В настоящее время ОКБ «Факел» приступило к изготовлению трёх опытных образцов газовой двигательной установки, два из которых предназначены для проведения наземной экспериментальной отработки и проведения серии лабораторных работ с целью апробации образовательной методики. Еще один опытный образец газовой двигательной установки предназначен для проведения лётных испытаний в рамках проекта Space Pi.

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