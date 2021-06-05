Открытие памятника Александру III в Гатчинском дворце

Source: President of Russia – Kremlin

Монумент по эскизам скульптора Паоло Трубецкого создал выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени И.Репина Владимир Бродарский. Проект реализован Российским военно-историческим обществом по инициативе Российского исторического общества.

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Выступление на церемонии открытия памятника Александру III

В.Путин: Добрый день, дорогие друзья!

Я рад приветствовать всех участников, гостей церемонии открытия памятника императору Александру III – государственному деятелю, имя которого навсегда вошло в историю России и связано с важными, значимыми свершениями. Многие из них и сегодня служат Отечеству – достаточно назвать грандиозный, дерзновенный замысел строительства Транссибирской магистрали.

Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реализации проекта по созданию памятника. И, конечно, рабочих, инженеров, художников, искусствоведов, которые продолжают масштабную реставрацию уникального комплекса Музея-заповедника «Гатчина». В XIX веке именно здесь располагалась резиденция императора Александра Третьего.

Он любил Россию. Жил ею, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления Российской державы в Европе и в мире.

Современники по-разному относились к нему, к его деятельности. Так было и так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно. Но сегодня мы точно можем сказать, что эпоха Александра Третьего даёт нам пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам.

Хочу подчеркнуть, и сегодня – в бурном, динамичном XXI веке – когда изменения затрагивают все сферы жизни, нам важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России. Ценности, которые объединяют наш народ. И потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых людей. Такие начинания, в том числе со стороны Российского исторического и военно-исторического обществ, обновлённого общества «Знание», других организаций, движений, творческих союзов и научных институтов обязательно получат поддержку.

И пусть памятник, который мы открываем, станет ещё одним символом восстановления преемственности времён и поколений. Потому что идти вперёд, уверенно развиваться, достигать новых вершин можно только опираясь на уважение к своему прошлому, к своим выдающимся предкам, которые верно служили нашему народу и России.

Спасибо.

MIL OSI