Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#КЦ Южный#Космодромы#Восточный#Байконур05.06.2021 10:15

Плановая ротация руководства на космодромах России

Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов подписал приказ о плановых назначениях на космодромах Байконур и Восточный.

Директором филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» назначен Валинур Агишев, ранее занимавший должность директора филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» (космодром Байконур). Директором филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» в свою очередь назначен Сергей Мочалов. Ранее он занимал пост директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

Валинур Светланович Агишев

Сергей Владимирович Мочалов

Валинур Светланович Агишев родился 9 января 1964 года. Окончил Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского по специальности «Летательные аппараты и двигатели». Более 20 лет прослужил в вооруженных силах на космодроме Байконур, работал в филиале ЦЭНКИ — Космический центр «Южный». С июля 2017 года возглавлял Космический центр «Восточный», а с 2019 года — Космический центр «Южный».

Сергей Владимирович Мочалов родился 13 сентября 1965 года. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н.И. Крылова по специальности «Летательные аппараты». Проходил службу в Вооруженных силах РФ на космодроме Байконур, занимал руководящие должности в филиале ЦЭНКИ на космодроме. С 2018 года работал в должности директора по сопровождению работ на космодроме Восточный.

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