Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ДЗЗ#Орбитальные группировки05.06.2021 18:30

Проект федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса»

На официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения опубликован проект федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса» для проведения оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы. Законопроект разработан Госкорпорацией «Роскосмос» в соответствии с Планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3683-р.

Основной идеей законопроекта является закрепление норм регулирования правоотношений в области дистанционного зондирования Земли из космоса в части планирования работы бортовой целевой аппаратуры космического аппарата дистанционного зондирования Земли, приема, сбора, обработки, хранения и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (далее — данные), создание правовых условий, обеспечивающих формирование и развитие отечественного рынка данных и тематических продуктов, создаваемых на их основе, формулирование основных прав и обязанностей субъектов правоотношений, использующих в своей деятельности данные; определение и разграничение компетенции органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в части использования данных при решении социально-экономических задач, контрольно-надзорной и иных видов деятельности, коммерческого использования данных, а также развитие международного сотрудничества в данной сфере деятельности.

Основной целью законопроекта является создание правовых условий для организации эффективного целевого применения космических систем и комплексов дистанционного зондирования Земли из космоса в Российской Федерации как неотъемлемого условия обеспечения устойчивого развития Российской Федерации и ее регионов, обеспечения национальной безопасности, в том числе определение прав и обязанностей органов государственной власти, юридических и физических лиц, на которых будет распространяться действие положений, предусмотренных законопроектом, в части определения требований к данным, порядку получения, обработки и использования данных, продуктов и услуг, создаваемых на их основе, правовой защиты данных и нормативно-правового закрепления использования сертифицированных данных, использования данных в качестве доказательной базы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности уполномоченными органами власти, с учетом норм правового регулирования вопросов создания и ведения федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса, закрепленных в Законе Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности».

Целями законопроекта также являются:

Развитие современной инфраструктуры использования данных, продуктов и услуг, создаваемых на их основе;

содействие внедрению перспективных цифровых технологий дистанционного зондирования Земли из космоса, продуктов и услуг, создаваемых на их основе, в деятельность государственных органов власти, юридических и физических лиц в интересах повышения качества жизни людей;

создание условий для коммерциализации данных в Российской Федерации и формирование российского рынка данных.

Законопроект является необходимым дополнением в системе законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы, относящиеся к сфере космической деятельности, наряду с Законом Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Федеральным законом от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности».

Принятие законопроекта устранит пробелы в законодательстве в области космической деятельности по дистанционному зондированию Земли из космоса, обеспечив единый подход к регулированию общественных отношений, возникающих в процессе этой деятельности. Также принятие законопроекта позволит создать условия для развития коммерческого сектора дистанционного зондирования Земли из космоса и, как следствие, будет способствовать развитию российского рынка данных. Это позволит на качественно новом уровне правового обеспечения решать задачи интеграции и инновационного обновления отраслей экономики и регионов Российской Федерации, даст возможность повысить конкурентоспособность отечественной ракетно-космической промышленности и создать предпосылки для привлечения к деятельности по дистанционному зондированию Земли из космоса предприятий малого и среднего предпринимательства.

Принятие законопроекта позволит решить следующие задачи:

Создание единой законодательной основы для правового регулирования всех стадий целевого применения космических систем и комплексов дистанционного зондирования Земли гражданского назначения, в том числе вытекающих из международных обязательств Российской Федерации;

определение порядка получения, использования и распространения данных, в том числе механизмов возникновения и защиты прав на указанные данные;

формулирование самостоятельного предмета правового регулирования, общих правовых условий функционирования российской космической системы дистанционного зондирования Земли и организация ее целевого применения;

установление единого понятийного аппарата в данной сфере правового регулирования, в соответствии с терминологией, определенной в нормах международного права;

установление основных прав и обязанностей участников деятельности по дистанционному зондированию Земли из космоса, в том числе норм как ограничивающих права и свободы граждан, так и защищающих права и законные интересы потребителей данных;

установление полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при использовании данных, а также предоставлении продуктов и оказании услуг на их основе.

Принятие законопроекта будет способствовать реализации Государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», Федеральной космической программы России на 2016 — 2025 годы, Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (в части реализации проекта «Цифровая Земля»), путем законодательного закрепления деятельности и основных определений в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

Задачи координации работ в области дистанционного зондирования Земли из космоса в интересах науки, обеспечения обороны и безопасности, социально-экономического и инновационного развития имеют системный и долгосрочный характер и затрагивают интересы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, принимающих участие в деятельности по дистанционному зондированию Земли из космоса.

Расширение потребительского рынка космических технологий, использование результатов космической деятельности, в том числе данных, в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и её регионов, эффективное решение задач экологического мониторинга, борьбы со стихийными бедствиями и неблагоприятными факторами внешней среды способствуют повышению качества жизни и благосостояния граждан России. Развитие внутреннего рынка космических услуг стимулирует экономическую активность, обеспечивает более высокие темпы экономического роста, полноправное участие страны в международных космических программах и проектах. Принятие законопроекта потребует разработки и принятия ряда подзаконных актов.

Кроме того, положения законопроекта, закрепляющие необходимость сертификации данных и продуктов на их основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, создают правовую основу для дальнейшей проработки с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и выработки консолидированных предложений по вопросу закрепления на законодательном уровне использования сертифицированных данных и продуктов на их основе в различных сферах деятельности, являющихся потребителями данных и продуктов на их основе, в рамках реализации подпункта «б» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № Пр-1105 (решения задачи о нормативно-правовом закреплении сертифицированных данных и продуктов, создаваемых на их основе).

В настоящее время в рамках мирового сообщества активно развиваются процессы сотрудничества государств в области космической деятельности, в том числе по эффективному использованию данных и информационных продуктов, создаваемых на их основе, в рамках реализации международных государственных космических программ и проектов с участием частного капитала, на основе международных договоров и соглашений, в рамках стратегических альянсов, международных ассоциаций и других международных структур типа ЕАЭС, ШОС, БРИКС, СНГ, Союзного государства. В законопроект включены нормы, касающиеся международного сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса.

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