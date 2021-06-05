Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Ангара#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-202105.06.2021 12:54

Роскосмос в 2021 году сдаст четыре ракеты «Ангара»

Четыре ракеты-носителя «Ангара» будут сданы до конца года, но не все планируется запустить к январю. Об этом сообщил в четверг в интервью российскому информационному агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В этом году мы будем пытаться сдать, скорее всего, четыре ракеты: две тяжелые и две легкие. Это не значит, что все они полетят в этом году, но две полетят: одна легкая и одна тяжелая», — сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, одна тяжелая ракета будет сдана в июне, а легкая — в июле. Остальные планируется сдать к концу года. Как уточнил Рогозин, тяжелая «Ангара-А5» в этом году должна испытать новый разгонный блок (РБ).

«Раньше она летала с РБ «Бриз», а теперь это разгонный блок ДМ, его новое название — «Персей», — пояснил он, добавив, что нагрузку для ракеты будут выбирать военные. «Наше дело — поставка ракеты, разгонного блока, проведение испытаний, подтверждение технических характеристик», — отметил гендиректор Роскосмоса.

Рогозин также выразил мнение, что было бы неплохо запустить на тяжелой «Ангаре» космический аппарат, однако специфика испытаний дает «узкий маневр» по выбору нагрузки.

«Есть полезные нагрузки, которые можно поставить на эту ракету, но мы должны проверить геостационарную орбиту (около 36 тыс. км над Землей — прим. ТАСС). Не каждый космический аппарат туда можно отправлять», — сказал глава госкорпорации.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой «Ангары» состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Источник: ТАСС3 июня 2021 года, 18:09

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