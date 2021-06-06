Source: President of Russia – Kremlin

В рамках мероприятия с участием Президента Сербии Александра Вучича и Президента Аргентины Альберто Фернандеса состоялись церемонии запуска производства вакцины «Спутник V» в Республике Сербия и Аргентинской Республике.

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В.Путин: Уважаемые друзья! Дамы и господа! Уважаемый господин Фернандес! Уважаемый господин Вучич!

Традиционно на площадке Петербургского международного экономического форума мы проводим встречи с представителями мирового инвестиционного, делового сообщества.

Повестка, ключевая тема сегодняшней дискуссии, конечно же, связана с тем общим вызовом, с которым столкнулось всё человечество: речь, безусловно, о пандемии коронавируса. Поэтому мы предложили такой специальный формат с участием коллег из ведущих фармацевтических компаний, которые при поддержке Российского фонда прямых инвестиций налаживают производство вакцины «Спутник V», разработанной в Научном центре Гамалеи.

И, безусловно, я очень рад, что к нашей дискуссии присоединились лидеры Аргентины и Сербии, где сегодня начнётся промышленное производство «Спутника V».

Уверен, что общение в столь представительном составе позволит нам более эффективно координировать усилия по противодействию пандемии, а вакцинация здесь имеет принципиальное значение.

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Повторю, сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин, для того чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизнь людей, повысить их благополучие прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста.

Сегодня на пленарном заседании форума уже говорил о том, что российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около четырёх процентов.

Такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который мы создали в предыдущие годы, и самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере и, конечно, в здравоохранении и науке.

Особо подчеркну: труд медицинских работников, усилия наших учёных, создавших вакцину от коронавируса, получили мощную поддержку со стороны Российского фонда прямых инвестиций. Так, РФПИ принял активное участие в организации производства быстрых и высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса, а также лекарств для лечения этой тяжёлой болезни.

Также наш суверенный фонд обеспечил продвижение за рубежом вакцины против коронавируса: сегодня она зарегистрирована в 66 странах с населением более трёх миллиардов человек.

Конечно, здесь пришлось пройти непростой путь от скептических оценок до широкого международного признания, в том числе, что крайне важно, со стороны мирового научного сообщества, его авторитетных представителей.

Что здесь хочу подчеркнуть? Когда речь идёт о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия. Поэтому, мягко говоря, странными и контрпродуктивными выглядят действия некоторых наших партнёров, которые откровенно пытаются не допустить, любыми способами ограничить использование российской вакцины. Повторю, опыт применения показал, что её эффективность является одной из самых высоких в мире – 97,6 процента.

Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер, и мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности.

Россия будет и дальше вносить существенный вклад в борьбу с пандемией. В качестве важного шага, как уже говорил на пленарном заседании форума, обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны.

Также повторю: все возможности существенно нарастить выпуск вакцин у нас тоже есть. Знаю, что РФПИ уже заключил соглашения по производству «Спутника V» более чем в десяти странах мира. Это позволит только за текущий год произвести объём препарата, достаточный для вакцинации сотен миллионов человек.

И здесь особо подчеркну: активная работа по продвижению вакцины, поддержке её производства – это наглядный пример того, как из уникальной технологии сделать по-настоящему массовый продукт, доступный для граждан нашей страны и других государств мира.

Хочу поблагодарить представителей фармацевтических компаний, которые участвуют в нашей сегодняшней встрече, поблагодарить за сотрудничество с РФПИ и Научным центром Гамалеи.

Уверен, что дальнейшее развитие такой кооперации будет не только взаимовыгодным, но и внесёт значимый вклад в глобальную борьбу с коронавирусом, в целом в развитие мировой науки и фармацевтической промышленности, других высокотехнологичных сфер.

В этой связи хотел бы отметить ещё ряд значимых результатов работы РФПИ.

Речь прежде всего, конечно, об инвестициях в передовые технологии. Имею в виду вложения в проекты искусственного интеллекта, в развитие цифровых образовательных платформ, а также запуск международной школы математики и программирования «Алгоритмика», которая является первым проектом Российско-китайского технологического инвестиционного фонда.

Отмечу также, что вложения РФПИ были направлены в развитие «зелёной» энергетики, логистической и транспортной инфраструктуры. Всего в прошлом году совместно с партнёрами РФПИ привлёк в отечественную экономику 370 миллиардов рублей. Для такого непростого года, каким был для всего мира 2020-й, это хороший результат.

Сейчас предлагаю поподробнее обсудить эти и другие проекты. Отдельно остановимся на расширении производства вакцин от коронавируса, конечно.

Позвольте передать слово генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций господину Дмитриеву, который традиционно является модератором наших встреч подобного рода.

Пожалуйста.

К.Дмитриев: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Уважаемые Владимир Владимирович, Президенты Вучич, Фернандес, коллеги, приветствую вас!

Владимир Владимирович, от всех присутствующих здесь хотел поблагодарить Вас за поддержку РФПИ и его проектов, а также за Ваше участие в наших ежегодных встречах.

В сегодняшней встрече принимают участие 30 инвесторов из 17 стран, они управляют капиталом более чем 15 триллионов долларов США, и наши партнёры активно инвестируют с РФПИ в знаковые и прорывные проекты в России. Мы также пригласили на встречу представителей 25 международных фармпроизводителей из 14 стран. Это наши партнёры, которые либо уже производят вакцину «Спутник V», либо будут её производить. И сегодня мы впервые продемонстрируем международную сеть производителей, которую РФПИ создал из Ваших, Владимир Владимирович, поручений по партнёрству с ведущими странами по производству вакцины «Спутник V».

В этом году исполняется 10 лет с момента создания РФПИ. За это десятилетие мы стали важным инструментом для привлечения инвестиций в российскую экономику. С нуля был создан, по оценкам наших партнёров, один из ведущих и один из наиболее инновационных суверенных фондов мира, который проинвестировал или создал с нуля более 90 ведущих компаний в таких социально значимых секторах, как инфраструктура, здравоохранение, промышленное производство и высокие технологии.

За эти 10 лет мы проинвестировали с партнёрами более двух триллионов рублей в российскую экономику, из них 200 миллиардов рублей – это средства фонда, и более 1,8 триллиона рублей – это средства наших партнёров. При этом 500 миллиардов рублей мы направили в российскую инфраструктуру.

Инвестиции с участием РФПИ и партнёров составили 90 процентов от всех инвестиций в рынки прямых инвестиций в России и свыше 60 процентов венчурных инвестиций, при этом мы показали доходность, которая превышает международные индексы.

Владимир Владимирович упомянул, что мы проинвестировали значимые средства в прошлом, сложном году, при этом это были, например, инвестиции в такие перспективные «зелёные» компании, как инвестиции с Fortum в ветроэлектростанцию и строительство крупнейшей в РФ солнечной электростанции.

Наши портфельные компании показывают хорошие результаты. По участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, которую мы с партнёрами проинвестировали, уже началось движение. Телемедицинская компания «Доктис» выросла в 10 раз. Только в кулуарах этого форума мы объявили о пяти новых инвестициях.

Мы также активно инвестировали средства ФНБ – с доходностью, в защищённой форме – и продолжим это делать, чтобы средства ФНБ инвестировались в рост российской экономики.

Также по Вашему поручению, Владимир Владимирович, мы в ближайшее время будем осуществлять первые инвестиции совместного Фонда фондов с РСПП, который позволит мобилизовать в том числе и российский капитал на инвестиции в российские технологии. Также в рамках управления Российской венчурной компанией будем осуществлять больше соинвестиционных инвестиций в технологии при участии наших партнёров.

Таким образом, РФПИ продолжает играть важную роль в инвестиционном прорыве, в самовоспроизводящем инвестиционном цикле, который заключается в том, что мы инвестируем доходные проекты и создаём рабочие места и новые компании.

В завершение хотел отметить, что наши инвесторы верят в экономику России. Например, с фондом Mubadala мы осуществили уже 66 инвестиций, и они особенно видят сейчас то, что напечатанные триллионы лишних долларов, евро вызывают мировую инфляцию, и на фоне вот этих перенапечатанных денег российская макроэкономика вызывает особое доверие, и они готовы резко увеличивать инвестиции в Россию, в том числе исходя из роста капитализации российских компаний, который они ожидают.

Что касается борьбы с ковидом, действительно, мы много инвестировали и в тесты, и в препарат. И что касается вакцины «Спутник V», здесь буквально три очень важных момента. Во-первых, действительно уже данные использования вакцины в Венгрии, в Аргентине, в Мексике, в Индии показывают, что наша вакцина – лучшая и с точки зрения безопасности, и с точки зрения эффективности. Мы также провели клинические испытания в Индии, в Объединённых Арабских Эмиратах, и благодаря этим результатам мы сейчас вторая вакцина в мире по количеству стран, которые зарегистрировали вакцину. И даже в тех странах, где ведётся дезинформационная кампания против «Спутника V» на каждодневной основе, например, в таких как Германия, более 60 процентов немцев готовы привиться «Спутником V», по последним опросам общественного мнения.

Мы также запустили вакцину «Спутник Лайт», которая показала эффективность около 80 процентов. Это однокомпонентная вакцина. И буквально два дня назад данные из Аргентины подтвердили эффективность вакцины более 80 процентов на пожилом населении Аргентины.

Поэтому, Владимир Владимирович, если позволите, мы хотели вначале запустить очень короткий ролик по производственным мощностям, которые мы создали по Вашему поручению, и потом предоставить слово нашим коллегам из Сербии, Аргентины по запуску производственных мощностей «Спутника V».

Пожалуйста, ролик.

(Демонстрация ролика.)

Владимир Владимирович, все эти партнёрства были созданы по Вашему поручению.

И я хотел предоставить слово Президенту Республики Сербия Александру Вучичу, который покажет запуск «Спутника» в промышленную эксплуатацию в Сербской Республике.

Спасибо.

А.Вучич: Добрый вечер, уважаемый Президент, дорогой друг Владимир Владимирович!

Дорогие друзья!

Благодаря усилиям российских ученых и при большой поддержке Президента Путина сегодня мы являемся свидетелями большого шага вперед, совершенного нашей Сербией в борьбе с коронавирусом.

Щедрая передача знаний и технологий, которые Сербия получила первой за пределами России, с сегодняшнего дня будет иметь конкретный результат – производство вакцины «Спутник V» в Сербии. Гуманность Президента Путина и всего российского народа поможет Сербии превратить институт «Торлак» в международный региональный центр по производству высококачественных вакцин. Человеколюбие, проявленное сегодня Российской Федерацией к гражданам Республики Сербия, является свидетельством высочайшего качества политических отношений, которые сегодня наши две страны и наши братские народы поддерживают. На всех международных форумах наши страны оказывают друг другу бескорыстную поддержку.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Для меня большая честь и личная привилегия – сегодня от имени Республики Сербия запустить производство нашей российско-сербской вакцины вместе с Вами, уважаемым и великим историческим деятелем.

Вы как-то сказали, что вакцина «Спутник V» так же эффективна, как и легендарный автомат Калашникова. Уверяю Вас, дорогой друг, что институт «Торлак» не менее эффективен, чем Калашников. Сегодня из братской России поступают «боеприпасы» для нашего оружия против COVID-19. После трех проверочных серий мы начинаем организованное серийное производство 4 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Пользуясь случаем, хочу поздравить Российский фонд прямых инвестиций, «Генериум» и наш «Торлак» с исключительно быстрым и качественным сотрудничеством.

Уважаемые граждане Сербии, у нас есть вакцина. Да здравствует сербско-российская дружба! Всего доброго вам желаю и большой привет из Белграда и Сербии.

К.Дмитриев: Слово передается главе института «Торлак» Вере Стойкович для запуска производства в Сербии.

В.Стойкович: (как переведено) Уважаемый Президент Российской Федерации! Уважаемый Президент Республики Сербии! Дамы и господа!

Сербия была одной из первых стран в Европе, которая начала прививать свое население вакциной «Спутник V». Благодаря применению вакцины «Спутник V» и ее высокой эффективности в 97,6 процента Сербия сберегла здоровье и жизни многих своих граждан. Сегодня Сербия находится среди лидеров в Европе по числу привитых граждан. Более 30 процентов сербского населения полностью вакцинировано, что в два раза выше от среднего по Европе.

Сотрудничество института «Торлак» и Российского фонда прямых инвестиций – это успешный пример сотрудничества двух наших дружественных стран во времена кризиса. Мы благодарим Правительство России и руководство Российского фонда прямых инвестиций за поддержку, которую они предоставляют институту «Торлак» и Республике Сербия.

Я особенно хочу подчеркнуть роль президентов наших стран – Александра Вучича и Владимира Путина, благодаря которым Сербия становится первой страной в Европе, которая будет производить вакцину «Спутник V» на своей территории.

Уважаемые президенты! Позвольте мне нажать на кнопку и ознаменовать начало производства вакцины «Спутник V» в Республике Сербия.

К.Дмитриев: Спасибо большое.

Теперь предлагаем передать слово нашим аргентинским коллегам, чтобы они объявили о начале производства также «Спутник V» в Аргентине.

Президент Фернандес.

А.Фернандес: (как переведено) Господин Президент Владимир Путин! Большое спасибо за приглашение, которое мы получили, участвовать в этом форуме в Санкт-Петербурге.

Действительно, Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая одобрила вакцину «Спутник V» и второй страной в мире. Но нам, конечно, недостаточно того, что мы уже достигли. Мы намерены воспользоваться той вакциной, которую произвел Институт Гамалеи и которую мы начинаем получать.

Всеми этими достижениями мы обязаны развитию российской науки, поскольку Россия – это страна, которая приложила огромные усилия, для того чтобы развивать не только производство новых видов энергии, но и многих новых отраслей производства, включая фармацевтическое производство, производство вакцины, которая такое значение может иметь для нашего мира.

Наша дружба с Россией насчитывает уже 136 лет. За этот период Россия и Аргентина стали стратегическими партнерами, что позволяет нам развиваться быстрее, чем это происходило бы без помощи России. Как это ни странно, пандемия предоставила нам огромные новые возможности для того, чтобы сблизиться с Правительством России и с сообществом россиян, и для того чтобы укрепить наши отношения, сделать их столь крепкими, какими они никогда не были.

Я помню, что на первой встрече, которую мы провели в составе группы G20, я говорил, что мир может получить доступ к вакцине, что даст нам новый импульс, и не только нам, но и многим другим развивающимся странам, что даст нам возможность вообще приобщиться к формуле этой вакцины и продолжать развивать нашу собственную науку. И это будет благоприятным не только для стран с низким уровнем доходов, но и для стран со средним уровнем доходов, к каким принадлежит Аргентина. Подчеркну еще раз, для нас огромное благо – приобщиться к этой вакцине, которая является благом для всего мира.

Я чувствую, что в этом своем мнении я не одинок. Благодаря тому, что мы получили доступ к вакцине Института Гамалеи, мы приобретаем еще одну благоприятную возможность, и мы приобщаемся тем самым вообще к уровню развития современной науки, которая достигнута в России благодаря, в частности, деятельности Фонда прямых инвестиций, который пользуется покровительством российского Правительства. И об этом известно уже большинству аргентинцев, которые во все большей степени получают возможность пройти прививку.

Я очень рад это отметить и я Вам от души благодарен за это, и аргентинское Правительство, и я как Президент. Поверьте мне, господин Президент Путин, мы Вам глубоко и искренне благодарны. Мы говорим в Аргентине, что друзья познаются в беде. Мы переживаем очень трудный момент. Правительство России, Фонд прямых инвестиций, Институт Гамалеи находятся рядом, подставляют нам плечо. Мы понимаем, что для нас еще далеко не все потеряно, если у нас есть такие союзники в мире.

Мы чувствуем себя счастливыми, потому что сегодня мы начинаем осуществлять конкретную работу – мы начинаем производить «Спутник V» у себя в Аргентине. И если богу будет угодно, я надеюсь, что я вернусь из Москвы домой, зная о том, что к нашим услугам будет и много новых инициатив, и что будут поступать и новые образцы вакцин для Аргентины и для нашего соседа – Уругвая. В свое время мы передали вашу вакцину в Боливию. И мы надеемся подобным же образом сблизить эти страны – и Мексику, и другие страны Латинской Америки, – чтобы и вакцина «Спутник V», вакцина Института Гамалеи. могла достичь Латиноамериканского континента.

Я уверен, что они также будут вам за это глубоко благодарны. Вы взяли на себя огромные обязательства перед Латинской Америкой, поэтому я, прощаясь, крепко пожимаю Вам руку, и говорю Вам не «прощай», а «до свидания». И большое спасибо за то, что Вы для нас сделали, господин Президент Путин.

В.Путин: Спасибо.

К.Дмитриев: Спасибо большое, господин Фернандес, за Ваши теплые слова. И мы передаем слово президенту группы «Laboratorios Richmond» в Аргентине господину Фигейрасу для запуска промышленного производства «Спутник V» в Аргентине.

Пожалуйста, господин Фигейрас.

М.Фигейрас: (как переведено) Большое спасибо, Кирилл.

Добрый вечер из Аргентины, господин Президент!

Я хочу поблагодарить Вас, РФПИ и Россию за такую возможность во время пандемии. Наше сотрудничество позволяет остановить распространение коронавируса. Здесь, в нашей лаборатории, благодаря поддержке РФПИ мы воспользуемся той чудесной возможностью, которую открыло перед нами это сотрудничество, начала производства «Спутник V» в Аргентине для всей Латинской Америки.

Первой и доступной для аргентинцев вакциной стал «Спутник V». Аргентина стала первой страной в Латинской Америке и второй в мире, где началась вакцинация в декабре 2020 года. Прошло менее полугода с тех пор, как первая вакцина была доставлена в Аргентину из России, и Аргентина станет первой страной в мире, которая начнет производство этой вакцины. Благодарю Российский фонд прямых инвестиций. И я рад, что сегодня у нас есть такая чудесная возможность – начать производство вакцины, которую разработал Центр Гамалеи, в Аргентине.

К концу 2021 года мы надеемся произвести 100 миллионов доз в год. Это позволит нам активизировать работу местной промышленности, а также НИОКР в Аргентине. Это – результат активной научной работы специалистов, которые позволили Аргентине открыть производство этой вакцины у нас.

Сейчас ведется строительство завода, оснащенного последними технологиями по меркам Латинской Америки. После его строительства мы выйдем на производство 500 миллионов доз в год.

Я надеюсь, что Вы, господин Президент, сможете когда-нибудь посетить наш завод. Все это было бы невозможно без Вашей поддержки и без настроя Правительства Аргентины, а также РФПИ. Мы рады сыграть важную роль в борьбе с пандемией.

В завершение хочу пригласить Вас и всех, кто присутствует здесь сегодня, посмотреть, как мы запускаем наш завод в Аргентине.

Уважаемые президенты! Пожалуйста, давайте мы сейчас санкционируем запуск нашего завода в Аргентине.

К.Дмитриев: Спасибо, господин Фигейрас. Это очень важный знак. Это действительно первый запуск в Латинской Америке производства вакцины «Спутник V». И мы хотели бы поблагодарить наших коллег из Сербии, из Аргентины, и передать слово нашим коллегам из Индии. Это председатель совета директоров компаний «Hetero» господин Рэдди. Пожалуйста.

Б.Рэдди: (как переведено) Благодарю Вас.

Ваше Превосходительство, господин Путин, уважаемый Президент Российской Федерации! Господин Дмитриев – глава РФПИ! Уважаемые коллеги! Добрый вечер всем!

Для меня это возможность, которая вызывает у меня великую гордость, это для меня большая честь – представлять организацию «Hetero» сейчас, на этой сессии с господином Путиным. Это ведущая индийская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и поставкой дженериков и других похожих препаратов для терапии. Мы пытаемся снизить экономические издержки для производства жизненно важных лекарств, мы поставляем их в 120 стран. Мы также предоставляем примерно 40 процентов глобальных поставок антиретровирусных препаратов.

Наши отношения с Россией очень тесные и насчитывают довольно много времени. Мы, в частности, создали объект «Макиз» в Москве, инвестировав 50 миллионов долларов, это было десять лет назад. Благодаря прекрасному инвестиционному климату в России и поддержке со стороны Правительства мы продолжаем двигаться вперед. За последние 27 лет мы принимали участие в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, помогали разрабатывать лечение от угрожающих жизни наших граждан болезней.

С самого начала пандемии COVID-19 мы активно работали для того, чтобы работать вместе для борьбы. Совместно с РФПИ мы добились передачи технологий, провели НИОКР, а также начали на коммерческой основе производство вакцины для того, чтобы спасать жизни людей в соответствии с самыми высокими стандартами. Мы признательны РФПИ за то, что он сыграл ключевую роль в создании коммерческого производства «Спутника V» в Индии. Более того, мы хотим масштабировать это производство для производства 200 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Мы хотели бы заверить Вас, господин Президент, что мы стремимся к тому, чтобы этот проект обернулся успехом. Мы признательны Президенту Путину за установление российско-индийского партнерства, которое позволило наладить такие тесные связи между нашими странами.

Наш Премьер-министр господин Моди недавно встречался с производителями вакцин и особо отметил роль России и также роль «Спутника V». В свете опустошительной второй волны, я полагаю, «Спутник V» станет ключевым элементом улучшения и совершенствования нашей программы вакцинации. Я благодарю Вас за эту возможность выступить перед Вами.

Благодарю.

К.Дмитриев: Спасибо, господин Рэдди.

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