Встреча с руководителями иностранных компаний

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Рад нашей встрече на полях Петербургского международного экономического форума.

Мы понимаем, уважаемые коллеги, что риски, связанные с пандемией, ещё сохраняются, но мир, национальные экономики постепенно возвращаются к привычной жизни. Восстанавливаются личные, деловые контакты, вновь открываются возможности для запуска перспективных или ранее отложенных, к сожалению, проектов, для реализации взаимовыгодных инициатив. Поэтому считаю очень важным такой прямой разговор, чтобы обсудить приоритетные направления нашего сотрудничества и сверить планы на будущее, поговорить о реализации конкретных совместных проектов в наших регионах.

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Сегодня на пленарном заседании подробно, как вы видели, говорил о системной работе по повышению инвестиционной привлекательности российского рынка. Здесь мы ставим перед собой предметные цели и ориентиры: чтобы, например, как уже говорил, строить промышленные объекты в России было значительно выгоднее, проще, быстрее по сравнению с другими странами, нашими конкурентами, чтобы инвестор выбирал именно наши площадки для реализации своих деловых планов. Тем более что в предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, в проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей. И здесь Россия открывает широкие возможности для частной инициативы и выгодного приложения капиталов.

Давайте сегодня поговорим по традиции обо всех этих вопросах, обменяемся мнениями в свободном формате по тем вопросам, которые волнуют вас, ваши компании, в целом являются определяющими для успешной работы инвесторов в России.

И конечно, как обычно, мне бы хотелось услышать ваши оценки. Жду от вас предложений, какие инструменты, механизмы развития, стимулирования деловых инициатив требуется запустить дополнительно с учётом текущего момента, тех тенденций в экономике, технологиях, в сфере занятости и рынка труда, которые получили развитие в период эпидемии и будут определять работу бизнеса в предстоящие годы.

Давайте начнём.

Александр Николаевич, пожалуйста.

А.Шохин: Спасибо, Владимир Владимирович, за возможность уже в традиционном формате встретиться с Вами – не совсем в традиционном, в гибридном, как его принято называть. Я предупредил коллег, что сегодня не будет, наверное, ужина совместного с Вами.

В.Путин: К сожалению.

А.Шохин: Но они знают, где пообедать в Санкт-Петербурге.

Безусловно, Вы, наверное, увидите здесь и знакомых представителей иностранного бизнеса, которые многие годы работают в России, реализуют свои проекты и участвуют в ежегодных встречах на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума – и на сессиях, и с Вами. Есть и новые лица: часть новых лиц связана с тем, что появились новые руководители компаний, давно присутствующих в России, но есть и те, кто рассматривает возможность прихода в Россию.

Если посмотреть на темы, с которыми коллеги хотели выступить, – мы проанализировали их запросы и выяснили, что волнует их в принципе то, о чём Вы сегодня говорили на пленарном заседании. Это, безусловно, вопросы устойчивого развития в контексте «зелёной» экономики, климатических вызовов и так далее. Это вопросы, связанные с технологической модернизацией России с учётом того, что пандемия ускорила в том числе запрос на цифровую трансформацию. Это, безусловно, и проблемы предсказуемости регулирования. Сегодня, кстати, Вы несколько таких, может быть, конкретных, даже частных случаев описали в своём выступлении, отвечая на вопросы. Но тем не менее, на мой взгляд, был такой мощный посыл на то, что правила игры будут предсказуемыми и меняться радикально не будут, касается ли это налоговой политики или другой регуляторики.

Мы действительно много на сессиях обсуждали изменения регуляторики в промышленном строительстве, и действительно у нас есть все возможности для того, чтобы многие производственные объекты вводить быстрее, дешевле, и наши коллеги, безусловно, об этом уже знают.

Я хотел бы начать наш разговор, предоставив слово Роланду Бушу – президенту и главному исполнительному директору Siemens AG. Компанию представлять не надо, не надо представлять её проекты в России. Безусловно, это важный партнёр именно по решению тех задач, о которых Вы говорили, будь то технологии, ориентированные на экологию и климат, и на инфраструктурные проекты.

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