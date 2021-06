Встреча с руководителями международных информагентств

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Очень рад вас всех приветствовать.

Наши встречи в рамках Петербургского международного экономического форума стали регулярными. Они всегда завершают, во всяком случае для меня, день работы на Петербургском форуме: уже как бы на десерт, на сладкое, самое интересное начинается на наших встречах с вами. Надеюсь, так будет и в этот раз. Я вас всех приветствую.

Хочу передать слово нашему модератору без всяких длинных вступительных слов. Мне кажется, будет полезнее и интереснее, если мы перейдём прямо к живой дискуссии.

Сергей Владимирович, пожалуйста.

С.Михайлов: Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович! Приветствую вас, коллеги, дамы и господа! Добрый день, вечер, кому-то – доброй ночи и даже доброго утра!

Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы откликнулись на приглашение ТАСС. Пропустить такой разговор второй год подряд было бы непростительно: в прошлом году мы сделали паузу.

Нас сегодня 16 человек, Владимир Владимирович, – руководители ведущих новостных агентств мира. Рядом со многими из вас в ваших странах в этот раз работают зарубежные корреспонденты ТАСС, они всегда готовы помочь, если что.

Безусловно, главный минус формата нашей сегодняшней встречи – невозможность в этом году воочию увидеть удивительный и гостеприимный Санкт-Петербург. Нам вдвойне жаль не встречать вас в этом году – надеюсь, как исключение, – в городе на Неве, поскольку в этот раз с нами сразу девять новых участников нашей встречи. По ходу разговора я, безусловно, как обычно, представлю и наших старых знакомых, и наших новых участников встречи.

Разброс времени от Токио до Нью-Йорка, наверное, тоже одна из проблем – может быть, не проблем, но факторов этой нашей встречи. Мы её, безусловно, учтём и дадим слово тем, у кого уже приближается утро или уже наступило.

Кратко по порядку встречи. Просьба сначала подготовить по одному самому важному, самому главному для вас вопросу. Вторые и третьи вопросы мы зададим, если у нас останется и хватит времени. Я уверен, что диалог наш будет полезным и откровенным, как и все предыдущие семь встреч.

Конечно, этот и прошлый год для всех особенный и печальный. Мир столкнулся с последствиями COVID-19, люди скорбят об унесённых жизнях родных, близких, соотечественников, страны несут громадные экономические потери. Это глобальная, планетарного масштаба катастрофа, которая изменила и продолжает менять мир.

Хочу поблагодарить многих из здесь сидящих коллег за то, что они поддержали инициативу ТАСС о проведении нашего фотоконкурса News Photo Award, который в этом году мы полностью посвятили ковиду. Мы так и назвали его – Overcoming COVID – «Преодолевая ковид». На конкурс поступило около четырёх тысяч снимков из 84 стран мира. Напомню, что обладателем Гран-при стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренцо Куто.

Владимир Владимирович, ТАСС, как обычно, изучил основные темы и, безусловно, тема ковида 2020–2021 года, что происходило во всём мире, является главной, она не сходит с экранов и главная медийная тема. Поэтому первый вопрос, который все коллеги делегировали мне задать: как Россия выходит из пандемии? Какова Ваша оценка её причин и последствий для земного шара?

В.Путин: Причин пандемии?

С.Михайлов: Причин ее возникновения.

В.Путин: Давайте я не буду говорить о причинах пандемии, потому что об этом столько уже сказано, что, мне кажется, бессмысленно уже говорить на эту тему, вряд ли я скажу что-то новое и интригующее. Но предлагаю исходить из того, что мы столкнулись с этой пандемией, мы с ней живем сегодня, мир еще не вышел из этих трудностей и ограничений, и нужно продолжить совместную борьбу, а эффективный результат может быть достигнут только в случае объединения усилий по борьбе с пандемией.

Я уже говорил сегодня, выступая на широкой дискуссии в рамках форума, о том, что если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут опять послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы. Более того, даже на второй план должны уйти выгоды экономического характера, нужно во главу угла ставить вопросы гуманитарного характера, борьбы за здоровье и жизни людей. Это самое главное, что нам нужно делать.

А что касается ситуации, в которой мировая экономика оказалась и весь мир оказался, Россия, то все это тоже хорошо известно, тоже говорил сегодня об этом. Это оказался самый большой спад экономики за послевоенное время, и российской, но, слава богу, для российской экономики спад оказался меньше, чем для мировой.

Мы, на мой взгляд, достаточно точно и эффективно использовали те средства, которые выделяли на преодоление последствий этого кризиса и вообще в ходе борьбы с кризисом. Мы выделили на эти цели примерно 4,5 процента ВВП. Для России это много. И в целом нам удалось решить две главные задачи.

Первая – это сохранить большое количество рабочих мест. Хотя безработица подросла с 4,7 процента почти до 6 процентов, но восстановление рынка труда идет. Сейчас уровень безработицы в России 5,2 процента. Надеюсь, что мы в конце года уйдем пониже, к 5, а в следующем году уже вернемся к докризисному уровню, к 4,7 процента.

Вторая проблема отчасти связана с пандемией, отчасти – нет, тоже упоминал сегодня об этом, это инфляция. Но и здесь нам удалось в целом сохранить этот важнейший макроэкономический показатель. Она у нас была рекордно низкой, 4 процента, сейчас она у нас 5,8. Кстати, 5,8 – если год к году измерять, причем понедельно. Если смотреть не на понедельные измерения, а, скажем, помесячные хотя бы, может быть, даже будет меньше сегодня, чем 5,8. Но надеюсь, что нам удастся уйти где-то к 5 процентам по результатам года, примерно.

Восстановление экономики также идет достаточно уверенными темпами. Прогноз роста ВВП 2,9 процента. Но я рассчитываю и некоторые эксперты так думают, что он может быть гораздо более серьезным, это может быть где-то за 3 процента – 3,3–3,4. Во всяком случае, есть все основания на это надеяться, имея в виду темпы восстановления. У нас сработала достаточно эффективно система здравоохранения, нам удалось сконцентрировать административные и финансовые ресурсы на мобилизацию промышленности. Министерству здравоохранения в центре, в регионах Российской Федерации [удалось] построить и ввести, перепрофилировать, а еще важнее построить и ввести в действие достаточно большое количество новых коек, специализированных ковидных коек, оснащенных техникой для борьбы с COVID. Это ИВЛ, кислород и так далее. Резерв до сих пор сохраняется. И самое главное, конечно, это то, что России удалось первой создать и произвести профилактическое средство по борьбе с COVID. Это, как мы знаем, «Спутник V», и потом еще три вакцины. Они эффективны, «Спутник V» признан специалистами, и не только нашими, но и международными специалистами, наверное, самым эффективным. 97,6 процента его эффективность. Я думаю, что на самом деле он самый безопасный в мире. Повторяю еще раз: наши службы после многомиллионного применения не зафиксировали ни одного летального исхода применения этого препарата, а у других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет, и надеюсь, не будет, но температура иногда у 10 процентов прививаемых поднимается, небольшая температура. Но она держится несколько часов, и все. Это все побочные явления. И, кроме того, она активно защищает, эффективно. Если человек сталкивается с инфекцией и если заболевает, то болезнь протекает в очень легкой форме.

Что касается (еще раз вернемся к экономике), то, полагаю, что приняты (сейчас не буду все их перечислять) все меры, они были направлены, прежде всего, на поддержку российских семей, и в первую очередь семей с детьми, все эти меры были востребованными, эффективными.

Вторая часть программы, которую мы реализовывали, – это поддержка различных отраслей экономики, ведущих и малого и среднего бизнеса. Не буду тоже повторять, они тоже были связаны, прежде всего, с поддержкой рынка труда в этих предприятиях. Мы целую систему стимулов создали для сохранения рабочих мест. В целом это тоже сработало.

Мы продолжаем эти меры поддержки нашей экономики и российских семей. Они, на мой взгляд, функционируют весьма эффективно, будем делать это и дальше.

Что касается мировой экономики, то собравшиеся коллеги знают это не хуже, чем я, каковы здесь перспективы. Поскольку у разных стран разные возможности, то, скажем, экономика США, по мнению экспертов, восстановится в этом году, экономики других развитых стран, скорее всего, выйдут на докризисный уровень в следующем. Кстати, за исключением Китая, Китай уже достиг докризисного уровня. Что касается развивающихся экономик, то это будет, может, в более отдаленной перспективе, в конце следующего года или через год. Таковы предварительные экспертные оценки.

Мне бы очень хотелось, чтобы испытания, с которыми мы столкнулись в прошедший год, побудили нас к тому, чтобы работать плотнее друг с другом, избавиться наконец от политически мотивированных ограничений, особенно в такие моменты, когда требуется объединять усилия во имя интересов человека, во имя его здоровья и жизни.

С.Михайлов: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

У нас уже такая встреча седьмая, сложились определенные традиции, мы первый вопрос традиционно даем представителям прекрасной половины человечества. Поэтому я хочу представить нашу коллегу из агентства Press Trust of India госпожу Приянку Тику, заместителя главного редактора и генерального директора агентства. Она впервые участвует в нашей встрече. Мы Вас приветствуем. Хочу выразить, конечно, большую озабоченность и передать слова поддержки индийскому народу в связи с пандемией, которую Индия тяжело переживает. На сегодняшний день 27,5 миллионов человек заразились коронавирусом. Надеюсь, мы все равно победим.

Пожалуйста, госпожа Тику.

П.Тику (как переведено): Спасибо большое за Ваши добрые слова.

Спасибо большое, господин Президент, что Вы согласились провести эту встречу с нами. Меня зовут Приянка Тику. Я хотела бы спросить об отношениях России и Индии. Исторически эти отношения были очень сильными, однако в последнее время возникли определенные проблемы из-за сближения Пекина и Москвы, а также из-за участия Индии в Четырёхстороннем диалоге по безопасности [Quad], который Министр иностранных дел России описал как «азиатское НАТО».

Скажите, пожалуйста, господин Президент, не считаете ли Вы, что сближение России и Китая может повлиять на стратегическое партнерство с Индией?

И хотела бы также спросить, какова Ваша позиция относительно Четырёхстороннего диалога по безопасности и участия в нём Индии?

В.Путин: Мы в этой инициативе не участвуем, поэтому не думаю, что я должен давать какие-то оценки участию других стран. Каждая страна принимает суверенное решение о том, с кем, как и в каком качестве, в каком объеме выстраивать свои отношения.

Я полагаю только, что любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу против кого-то. Нужно дружить друг с другом, для того чтобы добиваться общих целей, для того чтобы решать стоящие перед государствами задачи.

Повторяю еще раз, мы в этой конфигурации себя не видим, но это не мешает нам работать с Индией и с Китаем. Я не вижу здесь никаких противоречий. Более того, мы создали условия, при которых и Индия, и Китай, и Россия могут работать в рамках одних организаций, они хорошо известны. Мы работаем и в БРИКС, мы работаем в ШОС, мы работаем вместе в Организации Объединенных Наций. Да, я знаю, конечно, есть определенные вопросы, связанные с индийско-китайскими отношениями. Но вы знаете, что между соседями всегда возникает масса вопросов. Но я знаю настрой и Премьер-министра Индии, и Председателя КНР, это люди очень ответственные, относятся друг к другу в личном плане с большим уважением. И мне кажется, они всегда найдут способ решения тех проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются. Главное, чтобы им не мешали внерегиональные державы.

А что касается российско-индийских отношений, повторю, они развиваются весьма успешно, доверительно и традиционно. Мы очень ценим такой уровень взаимоотношений с нашими индийскими друзьями. Это отношения действительно стратегического характера, они распространяются на целый ряд направлений взаимодействия. Это экономика, причем здесь и энергетика, и высокие технологии, здесь оборонно-промышленный комплекс, и речь не только о купле-продаже российских вооружений. С Индией, я уже говорил об этом неоднократно, здесь отношения у нас очень глубокие и доверительные, которые выражаются в том, что мы с Индией (с единственным партнером, наверное) идем на совместную разработку и производство, в том числе на индийской территории, весьма современных и перспективных систем вооружения, в том числе ракетной техники. Но не только. Есть и другие направления нашей деятельности.

Поэтому у меня нет сомнений в том, что российско-индийские отношения будут и дальше развиваться поступательно на благо народам Индии и Российской Федерации.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Агентство КИОДО, Япония, непременный участник наших встреч, седьмой раз принимает в них участие. В этот раз с нами впервые президент и главный редактор Kyodo News господин Тору Мидзутани. Он руководит агентством с июня 2018 года, а начал работать в агентстве в 1979 году. Агентство КИОДО является официальным госагентством XXXII летних Олимпийских игр в Токио, весь мир следит сейчас за перипетиями вокруг уже раз перенесенных главных спортивных стартов планеты. Желаем нашим японским друзьям и коллегам удачи и терпения, уверен, что огромную работу Японии по подготовке этих Олимпийских игр мир оценит по достоинству.

Господин Мидзутани, пожалуйста, у Вас уже почти утро. Спасибо за выдержку. Ваш вопрос.

Т.Мидзутани (как переведено): Здравствуйте, моя фамилия Мидзутани, я из агентства Киодо Цусин.

Во-первых, я хотел бы поблагодарить Вас, господин Президент, за предоставленную возможность участвовать в нашей встрече, а также поблагодарить господина Сергея Михайлова и всех причастных к подготовке этой встречи за ее организацию.

Сейчас были упомянуты Олимпийские игры в Токио, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью и спросить, как мы можем развивать наши отношения, использовать спортивные мероприятия, сотрудничество на них для продвижения наших переговоров по северным территориям. Сейчас часто говорят о том, что изменения в российской Конституции привели к тому, что мы не можем даже обсуждать возможность передачи, возвращения четырех островов. Каким же образом нам сейчас построить диалог? Мы всегда подразумевали, что заключение мирного договора является проблемой, связанной непосредственно с возвращением четырех островов.

В.Путин: Вы знаете, японская позиция очень часто менялась начиная с 1956 года, когда речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась и Советский Союз. Поэтому, да, у нас внесены изменения в Конституцию, безусловно, мы должны это учитывать. Но я не считаю, что мы должны приостанавливать переговоры по мирному договору.

Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности. Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ударных ракетных систем на территории Японии. И у нас всегда возникал вопрос: а не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать Российской Федерации? К сожалению, однозначного, твердого, ясного ответа мы так и не получили.

Но я считаю, что мы в любом случае должны выстраивать с Японией добрососедские отношения, в которых заинтересованы как народ Японии, так и народ Российской Федерации. Мы являемся естественными партнерами по очень многим направлениям. В силу целого ряда причин, не буду здесь терять времени для того, чтобы их перечислять. Наши друзья в Японии знают об этом.

Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Наши давние партнеры и добрые друзья, которые развиваются невероятными темпами, работают во всех мыслимых и немыслимых новостных форматах, но при этом сохраняют славное лицо традиционного информационного агентства – агентства Синьхуа. В этом году, в ноябре агентство Синьхуа отметит 90-летие со дня создания.

Я рад приветствовать нового главу Синьхуа президента и главного редактора господина Хэ Пина. Он был назначен президентом агентства, но оставил за собой должность главного редактора в очень сложное время, в октябре 2020 года.

Господин Хэ принимал участие в нашей встрече в 2018 году, Владимир Владимирович. Тогда он был в качестве только главного редактора. Поздравляем с назначением.

Напомню, что господин Хэ Пин – обладатель многих профессиональных наград. Например, он отмечен китайской премией «100 лучших журналистов страны». Под его руководством был создан цикл документальных фильмов, знаменитых в Китае, «Фотоальбом страны», получивший в 2017 году премию «10 самых влиятельных документальных фильмов Китая».

Пожалуйста, господин Хэ, Ваш вопрос.

Хэ Пин (как переведено): Уважаемые коллеги! Господин Президент! Добрый день!

Я помню 2018 год, и такой же форум, который здесь, в Петербурге, проходил. Вы как раз дали мне интервью и ответили на мой вопрос. Тогда мы говорили о двусторонней торговле России и Китая и о том, что эта торговля, торговый оборот превысит 100 миллиардов долларов. И действительно, как Вы сказали, сейчас товарооборот уже три года подряд превосходит эту оценку в 100 миллиардов долларов.

Мой вопрос. В этом году мы празднуем 20-летие подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И это новый исторический старт для нас. Какие у Вас ожидания от того, в каких приоритетных, ключевых направлениях с главой Китая Си Цзиньпином продолжать развивать российско-китайские отношения всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства, вступающие в новую эпоху? Как им перейти на новую ступень развития? Как проводить оптимизацию и реформу международной системы управления и строить Сообщество единой судьбы человечества? Какие можно здесь предпринять усилия?

Спасибо.

В.Путин: Вы упомянули Договор, который, безусловно, сыграл очень важную роль в развитии российско-китайских отношений, которые приобрели действительно абсолютно беспрецедентный характер по своему качеству и уровню взаимодействия. Но мы с вами понимаем, вопрос не в договоре, хотя это очень важная вещь, документ важный, веха важная. Вопрос в том, что у России и Китая очень много совпадающих интересов. Вот что лежит в основе развития нашего взаимодействия.

В этом смысле одно из ключевых направлений, и Вы с этого начали, – взаимодействие в сфере экономики. Действительно, мы несколько лет назад поставили с Председателем Си Цзиньпином задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать (вы знаете об этом), что мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила (небольшой сбой был в торговом обороте, небольшое снижение), но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, в целом можем выйти, несмотря на этот небольшой спад, и на 200 миллиардов, о чем мы тоже с Председателем Си Цзиньпином говорили. Об этом говорят и темпы, которые мы сейчас набрали в первом квартале текущего года, темпы роста товарооборота.

Очень важно, что мы работаем в самых разных областях. Мы идем в тренде мировых тенденций и все больше и больше уделяем внимание важнейшим высокотехнологичным направлениям. Я уже говорил много раз, мы продолжаем работать вместе в самолетостроении, мы больше и больше внимания уделяем развитию нашего сотрудничества в космосе, в том числе совместно работаем над лунной программой, здесь очень интересные перспективы.

Совсем недавно, вы знаете, мы вместе с Председателем Си Цзиньпином участвовали в закладке четырех новых атомных реакторов на китайской территории. Это очень важное высокотехнологичное сотрудничество.

Продолжается работа и по другим направлениям в энергетике. Но считаю не менее важным и наше сотрудничество в сфере сохранения окружающей среды, и в гуманитарной области. Мы из года в год проводим самые различные форумы, перекрестные годы в самых различных сферах, это сближает людей. А для того, чтобы это имело хорошую поддержку с точки зрения инфраструктуры, мы ее тоже развиваем. Совсем недавно, Вы знаете, открыт мостовой переход на одном из важнейших участков российско-китайской границы.

Россия и Китай совместно работают и над самыми большими проектами, которые имеют международное звучание. Китай, как известно, продвигает идею «Нового шелкового пути», в том числе в экономике, и это вполне сопрягается с тем, что мы делаем в рамках Евразийского экономического союза.

У нас много совпадающих интересов и направлений деятельности. Я просто ни на секунду не сомневаюсь, что мы будем продолжать действовать так же активно, имея в виду и заинтересованность как России, так и Китая в поддержании нашего взаимодействия на международной арене, а это взаимодействие, безусловно, является одним из важнейших элементов стабильности в международных делах.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Спасибо, господин Хэ.

Я рад представить впервые на нашей встрече господина Чо Сонг Бу, президента и генерального директора агентства Yonhap из Республики Корея. Он возглавил это ведущее корейское новостное агентство в 2018 году, а уже в 2019 году был избран коллегами президентом влиятельной Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

В Сеуле уже утро, поэтому, господин Чо, Ваш вопрос. И спасибо Вам за выдержку.

Чо Сонг Бу (как переведено): Здравствуйте все. Меня зовут Чо Сонг Бу, я представляю Yonhap News.

Во-первых, я хотел бы поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича, уважаемого Сергея Михайлова за возможность участвовать в этой встрече.

Россия в 2017 году вместе с Китаем выступила с совместным планом действий и «дорожной картой» по решению северокорейской ядерной проблемы, а в 2019 году, чтобы развить эту «дорожную карту», она представила совместный план и просит, чтобы все его исполняли и поддерживали. Я бы хотел узнать позицию России по северокорейской ядерной проблеме. Какие перспективы у решения северокорейской ядерной проблемы?

В прошлом году Россия и Республика Корея отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Я знаю, что Владимир Владимирович хотел даже посетить Республику Корея с визитом, но не смог из-за коронавирусной пандемии. Пандемия потихоньку уходит, и я хотел бы спросить, хочет ли Владимир Владимирович в этом году посетить нашу страну?

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое за Ваши вопросы.

Прежде всего хочу сказать, что отношения между Россией и Республикой Корея развиваются хорошо, причем по очень многим направлениям. Мы удовлетворены сотрудничеством с Республикой Корея в сфере экономики. Да, действительно, в условиях пандемии произошел некоторый спад торгового оборота, некоторая коррекция, но уже в I квартале текущего года мы наблюдаем восстановление товарооборота.

Тот вопрос, который Вы сформулировали, он, конечно, является чрезвычайно важным и чувствительным не только для Республики Корея, но и для всего региона, а можно сказать вообще для всего мира. Вопрос ядерной программы Северной Кореи, разумеется, находится в центре вашего и нашего внимания.

Я уже много раз формулировал отношение России к этой теме. Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. Все это знают, в том числе и наши друзья в Северной Корее. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что решение этой проблемы должно строиться не способом «удушения» Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот, способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность северокорейцев. И в этом случае, действуя с таких позиций, набравшись такта, терпения и желания решить этот вопрос, в этом случае, мне кажется, мы могли бы добиться результата.

Между прочим, на протяжении предыдущих лет, когда была хотя бы предпринята попытка пойти по этому пути, мы наблюдали и позитивные тенденции, в том числе и положительную реакцию со стороны руководства Северной Кореи. Но, к сожалению, потом партнеры Северной Кореи, прежде всего американские партнеры, отходили от ранее взятых на себя обязательств, и это вызывало новый виток напряженности.

Мне хочется думать, что мы все, и Россия в том числе, найдем оптимальный путь решения северокорейской проблемы. Но один из них, поскольку мы все живем в этом смысле в одном регионе, и Россия в этом смысле региональная держава, мы имеем прямую границу с КНДР, у нас есть и такой инструментарий, как трехсторонние программы сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, мы их не забыли. Они, к сожалению, не реализуются, но мы готовы совместно работать над их реализацией, и мне кажется, что это создавало бы хорошие условия для решения вопросов в политической сфере.

Спасибо.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Уже не первый раз в нашей встрече принимает участие агентство «Рейтер». Но впервые я рад Вам представить, Владимир Владимирович, президента «Рейтера» господина Майкла Фриденберга, который возглавил агентство в декабре 2018 года и сразу начал планировать свой визит в Москву и в город Санкт-Петербург. Но пандемия коронавируса внесла в эти планы, к сожалению, коррективы. Но я уверен, Майкл, что Ваша встреча с Санкт-Петербургом уже не за горами.

Об агентстве новостей «Рейтер» много говорить не надо. Достаточно упомянуть одну дату, что в октябре этого года агентство отметит 170-ю годовщину со дня основания, крупнейший в мире поставщик мультимедийных новостей.

Пожалуйста, Майкл, Ваш вопрос.

М.Фриденберг (как переведено): Спасибо большое, господин Президент. Спасибо за то, что выделили время. Поздравляю Вас с проведением этого прекрасного форума.

Вы скоро проведете переговоры с Байденом, 16 июня. И, кажется, что Вы не согласны по некоторым политическим мерам. Но есть также области, в которых совпадают Ваши мнения, например, окружающая среда, стратегическая стабильность. Чего бы Вы хотели добиться во время саммита с Президентом Байденом?

В.Путин: Вы знаете, я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что (Вы правы абсолютно) у нас, несмотря на противоречия, а они, эти противоречия, созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы.

Вы сейчас назвали часть тем, которые, безусловно, представили бы интерес как для США, так и для Российской Федерации. Это решение экологических проблем, это стратегическая стабильность, это совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов. Все это чрезвычайно важно, потому что это связано с вопросами безопасности наших стран, если иметь в виду, скажем, внутрирегиональные кризисы, например, на Ближнем Востоке. Это к чему ведет, нерешенность этих кризисов? К росту терроризма, и это в высшей степени опасно для всех: для Америки, для России, для Европы, для других регионов мира. Неурегулированность этих вопросов – это причина, а терроризм – прямое следствие того, что происходит в этих регионах.

Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились здесь определенных результатов и успехов, но и все страны ведущие страны и ведущие военные державы все это делают, просто мы оказались чуть на шаг впереди. Мы понимаем, что такие высокотехнологичные страны, как США, другие государства рано или поздно тоже придут к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире. Мы к этому готовы.

Я исхожу из того, что Президент Байден – очень опытный политик, он всю жизнь практически в политике, он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разных качествах и в разное время в проработке вопросов подобного рода. Так что я надеюсь, что наша встреча будет конструктивной.

С.Михайлов: Спасибо Майкл, спасибо Владимир Владимирович.

Одним из самых влиятельных в мире информационных альянсов является Европейский альянс информационных агентств, EANA, которому в этом году исполняется 65 лет. И наш следующий собеседник уже второй раз избирается коллегами президентом EANA, президентом этого альянса, с чем мы его и поздравляем, с перевыборами. Это Петер Кропш, президент и генеральный директор германского агентства DPA, которое он возглавляет с 2017 года. В 1996 году господин Кропш пришел на работу в австрийское агентство APA, которое затем возглавил, а в 2015 году был признан лучшим менеджером в медийной сфере и возглавил немецкое агентство DPA. Он в четвертый раз с нами, Владимир Владимирович, принимает участие, во встречах очень активный, и очень активный в спорте. Он Ваш коллега по дзюдо и достиг, в общем, немалых результатов: черный пояс, первый дан, с чем его тоже можно поздравить, Владимир Владимирович.

Пожалуйста, Петер, Ваш вопрос.

П.Кропш (как переведено): Спасибо, Сергей.

Уважаемый Президент!

Очень рад видеть вас всех сегодня вечером, рад, что вы все здоровы. К сожалению, я не видел многих из вас все это время.

Очень много говорится об отношениях между Россией и другими странами. Я хочу спросить об отношениях между Россией и Германией, о том, как они развиваются. Эти отношения сейчас находятся в сложной ситуации, было несколько ситуаций, из-за которых они стали несколько хуже, также существует дезинформационная кампания. Многое также связано с Алексеем Навальным, с ухудшением состояния его здоровья, с его пребыванием в Германии, с его задержанием после того, как он вернулся из Германии. И сообщество журналистов также отмечает, что независимые журналисты в России также страдают, и им очень сложно работать в России, если они независимы, я бы даже сказал, невозможно.

Помимо этого, наблюдается ухудшение отношения к НПО, некоторые из них были объявлены иностранными агентами. И хотелось бы знать, будет ли это обсуждаться на последующих двусторонних встречах. Возможно, все это негативно влияет на отношения между Россией и Германией. Как Вы думаете, произойдет ли улучшение наших двусторонних отношений? Чего вы ждете от нового правительства Германии, которое появится осенью, потому что мы все ждем выборов? Спасибо.

В.Путин: Ничего удивительного нет в том, что у нас разные оценки происходящих событий в наших в странах и в мире.

Вы сказали о том, что оппозиционеры где-то и как-то ущемляются государством. Послушайте меня, я сегодня говорил на сессии нашего форума. Не будем разбегаться по разным странам.

Вот печальные события в Соединенных Штатах, когда люди, протестующие по результатам выборов, зашли в Конгресс. 450 человек задержано, им предъявляются очень тяжелые обвинения, в том числе заговор с целью захвата власти. Они могут получить от 15 до 25 лет. Сразу же после событий задержано было 70 человек, 31 из них до сих пор под арестом. Вы не пробовали поинтересоваться, на основании чего? Почему вас интересует только наша несистемная оппозиция? И в европейских странах достаточно много несистемной оппозиции. Они как-то быстренько там растворяются с помощью эффективной работы спецслужб. Я не думаю, что Россия здесь какое-то исключение. У нас оппозиция работает открыто. Кстати говоря, и несистемная. Вопрос только в том, чтобы все люди, которые занимаются или говорят о том, что они занимаются политической деятельностью, работали в рамках действующего закона. Вот это требование ко всем.

У нас 35 партий, 32 из них могут сейчас принимать участие (почему 32 – потому что несколько находятся в процессе своей собственной реорганизации), будут принимать участие в выборах различного уровня. 4 партии представлены в Парламенте и 3 из них являются оппозиционными.

Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Она развивается в соответствии с уровнем развития российского общества. Предоставьте нам, пожалуйста, право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни. Это первое.

Второе – что касается иностранных агентов. Это мы что ли придумали закон об иностранных агентах? Это придумали в Соединенных Штатах много-много лет назад, еще в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет и наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий (надо только посмотреть тексты одного и второго законов), гораздо более мягкий, чем в Соединенных Штатах. Почему же вы не критикуете закон в США?

Наш закон направлен исключительно на то, чтобы ограничить вмешательство в наши внутренние дела, так же как это делают очень многие страны мира и, кстати говоря, и в Европе, и в тех же Соединенных Штатах, то же самое происходит. Мы будем это делать дальше. Мы будем ограничивать и будем стараться свести к минимуму вмешательство в наши внутренние дела. Ничего оригинального и ничего зазорного мы здесь не видим.

Теперь по поводу журналистики и работы журналистов. Вы знаете, у нас столько всяких новостных каналов, интернет-каналов, у нас столько разных мнений, и такие критические звучат в средствах массовой информации мнения, темы и оценки действия власти и оценки действий Вашего покорного слуги! Я думаю, что в ваших странах этого нет, таких жестких оценок. Они все работают, ничего с ними не происходит. Если Вы почитаете, в каких выражениях это происходит, я думаю, что Вам станет понятно, насколько свободна у нас дискуссия, в том числе и по политическим вопросам. А вот в некоторых странах то, что происходит с нашими журналистами, это вызывает вопросы. Идет фактическое давление на российских журналистов, их преследование, закрытие каналов, ограничение деятельности их административным и финансовым способом. По сути, идет удушение наших каналов. Финансовым институтам фактически запрещают с ними работать. Создают проблемы, связанные с наймом местных работников, с поднаёмом помещений для работы и так далее.

Нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных. Ведь, обратите внимание, вот Вы руководите холдингом, насколько я понимаю, он очень мощный, этот холдинг. У нас, по сути, на внешнюю среду работает только одно средство массовой информации – Russia Today, но как его только ни шельмуют, как только его ни обзывают и ни называют журналистов, которые там работают. Обратите, пожалуйста, внимание на эту сторону нашего сотрудничества. И я очень рассчитываю на то, что это направление нашего взаимодействия будет равноправным.

Что касается взаимодействия с будущим правительством Федеративной Республики, хотел бы сказать, что ФРГ является одним из наших приоритетных партнеров в сфере экономики, в страновом измерении это один из крупнейших наших торгово-экономических партнеров, крупнейший в Европе, и после Китая в страновом измерении тоже один из самых больших. У нас очень много друзей в Федеративной Республике Германия, большая заинтересованность в развитии торгово-экономических связей. Тысячи немецких компаний работают в Российской Федерации, объем взаимных инвестиций составляет 29 миллиардов долларов. Это все очень солидные ресурсы, и наши партнеры, бизнес-партнеры вкладывают средства не в финансовые операции, а в реальную экономику, в реальное производство. Мы это очень ценим, мы стараемся оказывать им помощь, поддержку и намерены так действовать дальше.

Я обращаю Ваше внимание, что я сам регулярно встречаюсь с представителями немецкого бизнеса, мы внимательно слушаем их замечания, пожелания, их оценки того, как идет сотрудничество, реагируем на них и соответствующим образом выстраиваем нашу работу.

В политической сфере очень рассчитываю на то, что будущее руководство Федеративной Республики, имея в виду особый характер наших отношений и особую заинтересованность наших людей в продолжении сотрудничества, учитывая это, будет соответствующим образом и выстраивать отношения с Российской Федерацией в политической сфере. Мы готовы к полноформатной работе, готовы к тому, чтобы преодолеть все сложности, о которых Вы сказали.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Я приветствую президента и генерального директора крупнейшего Международного агентства информации и новостей «The Associated Press» господина Гари Пруитта. Мы совсем недавно поздравляли «The Associated Press» со 175-летием с момента создания. Господин Пруитт возглавляет «Associated Press» с 2012 года, и за эти 9 лет Агентство четырежды получало престижную Пулитцеровскую премию. С чем мы и поздравляем «The Associated Press».

Ваш вопрос, Гари, пожалуйста.

Г.Пруитт (как перведено): Большое спасибо, господин Президент, за возможность встретиться с Вами. Благодарю Вас, Сергей, и ТАСС за организацию этого мероприятия. Мы понимаем, что это мероприятие может проводиться только в удаленном формате из-за ограничений на перемещение, но я очень скучаю по белым ночам в Санкт-Петербурге.

Господин Президент, Вы будете встречаться с Президентом Байденом в Женеве в середине июня. Сейчас отношения между нашими странами находятся на очень низком уровне. Что нужно предпринять нашим странам, чтобы нарастить уровень доверия, чтобы возобновить сотрудничество между странами? Что нужно сделать России для этого? Что нужно сделать США?

Спасибо.

В.Путин: Главное, что нужно сделать – нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова. Но это не общая фраза, это вещь содержательного характера. Президент Байден относится, на мой взгляд, к наиболее опытным мировым политикам, я уже говорил об этом, потому что он в разных качествах и в разное время на протяжении долгих-долгих лет принимал личное участие в обсуждении, подготовке решений по всем вопросам, которые представляют сегодня значение для всего мира и для двусторонних отношений.

Но не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Ведь мы же не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям. Я сейчас не буду все перечислять, потому что, мне кажется, в преддверии нашей встречи лучше не перечислять то, что послужило разрушению российско-американских отношений. Но этих шагов достаточно.

Мы, что ли, вводили санкции против США? Это США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще, только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться, Россия есть, была и будет. Так же, как есть и будут Соединенные Штаты, которые играют очень важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль. Но в этом контексте, на мой взгляд, важны и российско-американские отношения. И мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча, повторю еще раз, прошла в конструктивном ключе.

С.Михайлов: Спасибо, Гари.

Спасибо, Владимир Владимирович.

Я приветствую председателя и генерального директора одного из крупнейших информационных агентств земного шара – агентства «Франс Пресс», это господин Фабрис Фрис. Он был избран председателем и генеральным директором агентства «Франс Пресс» в апреле 2018 года. Начинал свою карьеру в Счетной палате Франции, секретариате Председателя Еврокомиссии Жака Делора, занимал руководящие позиции в СМИ, в IT, в коммуникационных компаниях. «Франс Пресс» в пятый раз принимает участие во встрече с Вами, Владимир Владимирович. А самого Фабриса мы рады приветствовать во второй раз.

Пожалуйста, господин Фрис, Ваш вопрос.

Ф.Фрис (как переведено): Большое спасибо, господин Президент, за такую возможность.

Мой вопрос будет очень коротким. Вы лично одобряете действия Александра Лукашенко развернуть самолет, посадить его в Минске и задержать оппозиционного активиста?

В.Путин: Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности тех или других руководителей, лидеров государств. Если бы я это делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально, в эту же секунду.

Мне кажется, что на таком уровне должна существовать определенная этика взаимных отношений. Это первое.

Второе. Как мне объяснил и рассказал Президент Лукашенко, он не сажал этот самолет. Поступил сигнал о том, что он заминирован или что, я даже не помню, и командир воздушного судна, который мог бы совершить посадку в Вильнюсе, принял решение, а он ближе находился уже к Вильнюсу, чем к Минску, командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минске. Его к этой посадке никто не принуждал, так, во всяком случае, мне объяснил Президент Лукашенко эти события. Ну вот и все, ну что же мне здесь давать оценку деятельности Президента Белоруссии. Мне кажется, с моей стороны это было бы некорректно. Но если Вы не знакомы с тем, что мне сказал Президент Лукашенко по этому поводу, то я не считаю, что это тайна, я готов с Вами поделиться этой информацией, собственно говоря, что я и сделал.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

На очереди – Испания, такая же прекрасная, как наша гостья. Я рад представить еще одну нашу новую коллегу, новую на этой встрече, – президента ведущего информационного агентства Испании, агентства EFE, Габриэлу Каньяс. Журналист, писательница, госпожа Каньяс возглавила EFE в начале пандемии в мае 2020 года. Это первая женщина за историю агентства, которая его возглавила. В 2011 году был опубликован ее роман Torres de fuego, «Башни в огне». В первый раз она принимает участие, как я уже сказал, в нашей встрече.

Агентство EFE – главное информационное агентство Испании, которое было основано в 1939 году, в конце Гражданской войны 1936–1939 годов, ведущее СМИ на испанском языке, в Испании, в Латинской и Северной Америке. Основным акционером EFE, кстати, является государство.

Госпожа Каньяс, пожалуйста.

Г.Каньяс (как переведено): Большое спасибо, господин Президент, за организацию этого мероприятия, такого интересного для нас.

Я бы хотела спросить о вакцине. Россия поставила вакцины во многие страны, очень много вакцин пришло в Латинскую Америку, а Аргентина объявила о производстве этой вакцины на своей территории. Что Вы думаете об обвинении со стороны Запада в том, что вакцины могут использоваться в качестве инструментов геополитической борьбы?

Также я хотела бы спросить об отношениях между Россией и Испанией. Российские туристы очень любят приезжать в Испанию и наоборот. Хотела бы спросить об открытии границ и об улучшении наших отношений.

Спасибо.

В.Путин: Что касается вакцины и использования ее в качестве какого-то геополитического оружия. Во-первых, Вы сказали, что Запад обвиняет. Я не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию. Во-первых, это чушь полная, это просто бред, сапоги всмятку, по-другому и сказать не могу.

Второе. Вы знаете, разные звучат оценки того, что происходит вокруг наших вакцин. Я думаю, что эту версию подбрасывают люди, далекие от политики на самом деле. Хотя и у нас в средствах массовой информации, в общественности бытует такое мнение, что это, мол, по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России.

Я думаю, что такие обвинения, ложные обвинения, формулируются в целях конкурентной борьбы. Рынок вакцин оценивается примерно в 100 миллиардов долларов в год, а на самом деле, наверное, еще больше. И я вам скажу, почему это делается. Делается это вот почему: потому что в том числе и затяжки с регистрацией российской вакцины в Европе связаны с коммерческими интересами тех, кто это делает, поскольку выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок, поскольку заключаются долгосрочные контракты на поставку вакцин. Когда соответствующая европейская структура, агентство выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, в этот момент выяснится, что рынок уже занят на 100 процентов, заключены долгосрочные контракты. Все, для наших компаний поезд уехал.

Но дело совершенно даже не в этом, потому что я уже говорил, мы в 66 странах сейчас продаем наши вакцины, и этого рынка нам уже достаточно. Но в том, что это делается по коммерческим соображениям, у меня нет никаких сомнений.

Конечно, какие-то русофобы подхватывают и эту тему. Мы руководствуемся даже не коммерческой выгодой. Мы руководствуемся гуманитарными соображениями, прежде всего этим. Я уже говорил, это признано международными экспертами, она эффективна, эффективность 97,6 процента. Думаю, что самая безопасная. И это дает нам все основания говорить о том, что мы имеем полное право на то, чтобы предлагать, а брать ее или не брать – это дело наших партнеров. В Европе, как вы знаете, некоторые небольшие, средние страны приняли уже такое решение и прекрасно используют и благодарны за эту возможность.

Мы – единственная страна в мире, которая готова передавать технологии, мы это делаем, разворачиваем производство на иностранных площадках. Готовы сделать это и в европейских странах, не видим здесь никаких ограничений. В общем, это очередной миф по поводу использования вакцины, но здесь я вижу, знаете, если и есть какой-то политический аспект, то только у тех, кто не готов признать, что Россия – это не бензоколонка, что Россия – это страна с высоким уровнем науки, образования. Это, может быть, кому-то не нравится, повторяю, из каких-то русофобских соображений. Но мне думается, что и это тоже пройдет, имея в виду настрой с нашей стороны на строительство отношений со всеми нашими партнерами на основе взаимной выгоды.

А что касается взаимных поездок, да, эпидемия, к сожалению, не прошла, есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас. У нас немножко сейчас уровень заболеваемости подрос. Ничего здесь необычного нет, это все под контролем у нас держится. Вакцинация идет.

Мы раньше в таком объеме не производили, мы производили только для своей страны в основном вакцины. Мы в июле выйдем, по-моему, на производство 20 миллионов в месяц. У нас для внутреннего потребления уже сейчас достаточно, мы готовы привить все взрослое население, только добровольно мы это делаем. Думаю, что в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения Российской Федерации, имея в виду и тех, кто, к сожалению, переболел, в том числе и в легкой форме, плюс прививки. 60 процентов иммунизации будет достигнуто в сентябре. После этого можно будет говорить о более широком доступе и на нашу территорию, и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе и европейские. Но, кстати говоря, неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna, Pfizer или AstraZeneca.

С.Михайлов: Спасибо, госпожа Каньяс.

Спасибо, Владимир Владимирович.

Участник уже шестой встречи с Вами, Владимир Владимирович, господин Клайв Маршалл, генеральный директор до недавнего времени Press Association Group. Но они сейчас изменили, провели ребрендинг, и теперь они PA Media Group, крупнейшее информационное агентство Великобритании. За эти годы я уже практически все рассказал о Клайве, не упомянул, наверное, только, что он заядлый мотоциклист и большой фанат прогулок по горам Шотландии. Вот сейчас я решаю эту задачу. Кроме того, с 2016 года Клайв возглавляет Всемирный совет информационных агентств, куда входят все информационные агентства земного шара, и очень активно ими руководит.

Пожалуйста, господин Маршалл Клайв, Ваш вопрос.

К.Маршалл (как переведено): Спасибо большое, Сергей.

Здравствуйте, господин Президент!

Новый глава MI6 недавно сказал, что Россия – это пример увядающей державы. И более того, постоянно говорят о безответственном поведении Российской Федерации. Считаете ли Вы, что это справедливо?

И хотел бы спросить Вас также о климатическом саммите в Глазго, который пройдет в этом году. Планируете ли личное участие принять в этом саммите?

Спасибо.

В.Путин: Вы сказали, что такие оценки дал новый глава MI6, он же новый, он молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется, и он свои оценки поменяет. Это первое.

Второе. Если Россия – увядающая держава, ну тогда чего переживать? Тогда ведите себя спокойно, не переживайте на этот счет и не ухудшайте российско-британских отношений. А если вы не будете вмешиваться, то сохранится тенденция, которая набирает обороты. Великобритания – одна из немногих стран в Европе, да и в мире, с которой у нас сохранился хороший темп развития экономических связей. Даже за прошлый пандемийный год, когда у нас сократились товарообороты с очень многими странами мира, с Великобританией вырос на 54 процента. Это рекордный показатель. Так что если не мешать, то все будет хорошо, и, наверное, с помощью взаимной торговли Россия из увядающей державы превратится в процветающую страну. И нам бы очень хотелось, чтобы российско-британские отношения способствовали этому процессу.

Что касается экологической повестки, то мы уделяем этому очень большое внимание. Надеюсь, что это сотрудничество тоже будет в повестке наших отношений с Великобританией, и нам есть что предложить в этом смысле друг другу. Я имею в виду и сотрудничество в сфере промышленного производства, и в научной сфере. Главное, чтобы мы с уважением относились друг к другу, верили друг другу и чтобы в самой Великобритании не произошли процессы, которые не позволили бы нам в отношении Великобритании делать оценки такого характера, которые делает в отношении России новый руководитель спецслужбы вашей страны.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

Турция. И с нами в первый раз Юсуф Озхан, заместитель генерального директора и главный редактор турецкого агентства «Анадолу». Его карьера журналиста началась в турецкой The Daily Star, где он работал редактором по внешней политике и специализировался на турецко-американских отношениях, внешней политике США, сирийской гражданской войне. Статьи публиковались в самых разных мировых изданиях.

Господин Озхан вступил в должность главного редактора и заместителя гендиректора агентства «Анадолу» в апреле 2021 года, сравнительно недавно. Напомню, что «Анадолу» – крупнейшее информационное агентство Турции, основанное Кемалем Ататюрком в 1920 году.

Пожалуйста, господин Озхан, Ваш вопрос.

Ю.Озхан (как переведено): Спасибо большое, господин Президент.

Я благодарю Вас за возможность задать вопрос. Хотел поблагодарить ТАСС за организацию этой встречи.

Господин Президент, как Вам известно, мы наблюдали значительную эскалацию насилия в отношении гражданского населения Палестины в прошлом месяце. Мы все также знаем, что Россия занимает уникальное положение в контексте Ближнего Востока с учетом значительного исламского населения в России и тесных связей с Израилем. Я хотел бы спросить Вас, каким образом Россия могла бы способствовать мирному, скорейшему разрешению израильско-палестинского конфликта?

Спасибо.

В.Путин: Россия действительно вовлечена в эти процессы давно, на протяжении многих десятилетий. У нас очень добрые отношения с Израилем, там проживает большое количество выходцев из бывшего Советского Союза. Это существенный фактор в израильско-российских отношениях. Но у нас традиционно дружеские отношения с арабским миром и в особенности с палестинским народом. Вот что в этой связи хотел бы сказать, на что хотел бы обратить внимание.

Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда восстанавливаются межгосударственные связи это всегда идет на пользу народам этих стран. Вместе с тем, и мы сейчас это со всей очевидностью наблюдаем, без решения израильско-палестинского конфликта достичь стабильного мира, стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным. Здесь нужно восстанавливать многосторонние форматы сотрудничества, многосторонние форматы обсуждения имеющихся проблем. Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества. Конечно, один из существенных элементов – это преодоление межпалестинских противоречий.

Я думаю, что весь этот комплекс (я сейчас не говорю про поселенческую политику Израиля и так далее, но там много накопившихся вопросов), весь этот комплекс вопросов требует, конечно, очень тщательного изучения. И нельзя, чтобы подходы, изучение, нельзя, чтобы вопросы палестинского урегулирования задвигались на какую-то периферию международной политики, имея в виду и остроту этой проблемы, и важность этой проблемы не только для арабского мира, я думаю, что для всего мира в целом.

Мы очень рассчитываем на то, что вопросы принципиального характера, а именно создание двух государств, имею в виду в том числе и Палестинского государства, будут решены на основе взаимных интересов народов, проживающих в этом регионе, и с учетом взглядов в перспективу. Очень важно посмотреть в будущее, очень важно не руководствоваться сиюминутными политическими конъюнктурными соображениями, а смотреть на то, чтобы создать условия для стабильного урегулирования на длительную историческую перспективу.

Но, повторяю, вот так просто в нашем с Вами коротком разговоре, тем более дистанционного характера, предложить рецепты решения этой застарелой проблемы вряд ли представляется возможным. Россия готова со всеми вместе участниками этого процесса активно работать и внести свой посильный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.

С.Михайлов: Благодарю Вас, Владимир Владимирович.

Подошла очередь Вены, и я с удовольствием представляю нашего австрийского коллегу. Президент и генеральный директор австрийского агентства APA доктор Клеменс Пиг.

Господин Пиг, как и агентство APA, тоже впервые принимает участие в наших с вами встречах. В 2014 году господин Пик был назначен управляющим директором APA Group, а в 2016 году занял пост президента и главного исполнительного директора. Господин Пик занимается интересной темой – политической коммуникацией в эпоху цифровой трансформации средств массовой информации, лауреат многих премий и званий. В 2018 году он был назван журналом «Австрийский журналист» медиа-менеджером года – это главный отраслевой журнал Австрии. И в 2021 году – коммуникатором года отраслевым журналом Extra 1. В сентябре этого года агентство APA отмечает 75 лет со дня создания, с чем мы их обязательно поздравим.

Пожалуйста, господин Пик, очень приятно, что Вы к нам присоединились. Ваш вопрос.

К.Пиг (как переведено): Спасибо большое.

Позвольте также поблагодарить Вас за поздравление в связи с 75-й годовщиной нашего агентства.

Господин Президент, спасибо Вам большое за приглашение на эту встречу. Благодарю Вас за то, что у нас есть возможность обменяться мнениями и вопросами.

Как Вы оцениваете отношение России к Австрии? С одной стороны, есть такие восточноевропейские страны, центральноевропейские страны, как Германия, Словакия, Чехия, Польша. Кажется, что с этими странами ваши отношения ухудшились из-за того, как всплыла информация о хакерских атаках, о других подобного рода проблемах. Помимо этого недавно, 27 мая был отменен рейс Austrian airlines из Вены в Москву, и это было серьезной проблемой, потому что из Австрии сложно попасть в Москву иначе. Как Вы считаете, господин Президент, можете ли Вы использовать Ваше влияние на Беларусь для того, чтобы обеспечить свободу передвижения и свободу информации?

Спасибо большое.

В.Путин: У нас очень добрые отношения с Австрией. Мы это очень ценим и считаем Австрию нашим надежным партнером в Европе, осуществляем очень крупные совместные проекты. Достаточно вспомнить «Северный поток – 2», о котором я сегодня уже упоминал. Да, действительно жизнь сложна и многообразна и с некоторыми европейскими странами действительно есть вопросы, которые требуют особого внимания и работы на разных уровнях для того, чтобы эти отношения стали лучше.

Что произошло с авиарейсом Austrian Airlines, я просто, честно говоря, не знаю, в первый раз об этом слышу. Полагаю, что связано это, наверное, с вопросами пандемийных ограничений. Я просто об этом ничего не знаю. Если это так, если это связано с пандемией, пройдет время, ситуация улучшится в наших странах, и рейсы будут восстановлены.

Что касается свободы передвижения, я так чувствую, Вы меня возвращаете к вопросу, связанному с посадкой самолета в Минске. Я уже в целом ответил на этот вопрос. Я уже, честно говоря, не хотел об этом говорить, но Вы меня прямо вынуждаете это сделать. А я хочу послать вам ответную «шайбу»: а как Вы относитесь к посадке в Вене самолета Президента Боливии Эво Моралеса, извлечению его из самолета и обыску самолета Президента? Это же произошло в Вене, в Вене посадили самолет главы государства. Извините, я хочу остаться в рамках какого-то гостеприимного хозяина, но Вы же меня просто подталкиваете к этим вопросам. Если вам в Вене можно посадить самолет Президента независимой страны, почему в Минске нельзя посадить самолет, в отношении которого поступил сигнал о том, что на борту его заложена бомба?

Нам нужно просто подходить как-то с одинаковыми мерками к ситуациям аналогичного характера и не только в данном случае, но и во всех других. Нужно избавиться от этих двойных стандартов, нельзя же все время говорить: то, что можно одному, нельзя другому. Известная пословица из древнего мира нам хорошо известна: всё, что можно одному, нельзя другому. Быку нельзя. Ну что это?

Давайте уж мы как-то выработаем какие-то общие подходы, общие оценки будем давать. Разгонять демонстрации в Европе с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и водометов можно, выбивая глаза этими резиновыми пулями, а в Белоруссии, когда там происходит задержание, может быть, даже в жестком порядке, этого нельзя делать. А почему? А потому что европейские страны демократические, нам можно здесь, в Европе. Давайте назовем тогда приемлемые способы работы с уличными протестами, определим, что является неприемлемым. Давайте выработаем какие-то общие критерии, общие подходы, хотя бы понятийный аппарат хотя бы выработаем общий, единообразно понимаемый. Тогда нам будет легче давать оценки происходящим событиям в различных регионах мира и в Европе, в том числе.

Я не требую от Вас ответа по поводу посадки самолета Президента Боливии, но если Вы хотите как-то прокомментировать, я думаю, что всем было бы очень интересно. В том числе интересно было бы Вашему коллеге, который задавал мне подобный вопрос применительно к моим оценкам действий Президента Белоруссии господина Лукашенко.

С.Михайлов: Доктор Пиг, будет ли у Вас комментарий?

К.Пиг: Спасибо большое за Ваш ответ, господин Президент.

Вы знаете, в своем вопросе я, честно говоря, не хотел касаться и подталкивать Вас к теме посадки самолета. Я хотел спросить, можно ли использовать Ваше влияние.

В.Путин: Влияние использовать для чего?

К.Пиг: Просто воспользоваться Вашей репутацией для того, чтобы послать сигнал всем, подчеркнуть, что свобода передвижения, свобода информации – это огромное благо, которое требует защиты.

В.Путин: Да, конечно, я полностью с этим согласен. Вы знаете, у нас достаточно открытая позиция практически по всем вопросам, которые являются чувствительными для нас всех. Мы здесь ничего за спиной не прячем. Мы готовы к абсолютно открытому обмену информацией, нам нечего, собственно говоря, скрывать. И мы считаем, что так и нужно сделать. Я уже говорил по поводу того, с какими трудностями сталкиваются наши журналисты, работая в некоторых странах Европы, или в Штатах. Сложно работать, понимаете? Давайте мы будем как-то с одинаковыми мерками подходить к работе подобного рода. Это касается и свободы передвижения, конечно, я полностью с Вами согласен. Но, уверяю Вас, что Вы переоцениваете мои возможности. Я позицию свою сформулировал, мы будем ее продвигать дальше. Если мы будем это делать вместе, я буду только очень рад.

Большое Вам спасибо.

С.Михайлов: Спасибо, доктор Пиг.

Владимир Владимирович, спасибо.

В третий раз принимает участие в наших встречах исполнительный редактор агентства Bloomberg госпожа Розалинд Мэтисон. Известный журналист и политолог, в 2013 году пришла в Bloomberg, исполнительным директором назначена в 2018 году. В ходе наших предыдущих встреч я уже упоминал, что она увлекается тайским боксом, и я надеюсь, что успехи в тайском боксе не менее впечатляющие, чем в профессиональной деятельности Розалинд.

Розалинд, пожалуйста, Ваш вопрос.

Р.Мэтисон: Спасибо.

Добрый вечер и доброе утро моим коллегам в Азии!

Спасибо за то, что вы организовали это мероприятие. Спасибо Президенту Путину за то, что выделили время, за то, что ответили на вопросы. Я думаю, что всем нашим читателям было бы интересно узнать Ваше мнение. Хочу лишь уточнить, хотите ли Вы об этом поговорить и хотите ли, чтобы это было публично. У меня вопрос про США.

Россия хочет дедолларизировать экономику из своего фонда стабильности из-за западных санкций. Вы хотите сказать, что доллар – это оружие, которое используется против России? В связи с этим, если вы зависите от доллара, вы можете полностью избавиться от доллара. Что вы будете делать, чтобы избавиться от зависимости от доллара?

Помимо этого, в США новая Администрация, и смена Администрации – это важно. И как уже говорил мой коллега, в Германии также вскоре будет новое правительство. Вы с Ангелой Меркель уже давно знакомы, многие годы, вы много раз виделись, много раз говорили, работали вместе. Да, у вас было много разногласий, но вы тем не менее всегда продолжали говорить. А когда ее не будет, Вы будете по ней скучать?

В.Путин: Обязательно.

Р.Мэтисон: Чего именно Вам будет не хватать в человеке, который будет вместо нее?

В.Путин: Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю. Она очень опытный политик, человек прямой, но надежный, потому что, если мы о чем-то договаривались, то я вижу, и для меня это, честно говоря, удивительно, но тем не менее это на самом деле так, она человек последовательный, умеющий отстаивать свою позицию. Мы это и на себе чувствуем, мы чувствуем это по нашим совместным делам. Что-то нам может нравиться, что-то может не нравиться, но она надежный, стабильный партнер.

Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовали и в деятельности будущего правительства Федеративной Республики Германия, но при этом, конечно, будем стремиться к тому, чтобы противоречия, о которых Вы сказали, сводились к нулю.

Повторяю еще раз, Федеративная Республика – один из наших важных партнеров в мире и в Европе, и мы очень рассчитываем на то, что ситуация будет улучшаться постоянно.

Что касается доллара, я уже сказал об этом, мы не стремимся избавиться от доллара. Если вы что-то услышали, что я говорил про доллары, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты, либо как от универсального средства расчетов, это не так. Я говорил о другом, я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер.

Например, чтобы Вы поняли, о чем идет речь, не потому, что США плохие, доллар нам не нравится, они вводят санкции, и поэтому мы хотим от них избавиться. Нет, конечно. Вопрос имеет практическое значение, практический характер. Допустим, мы не можем осуществить долларовые расчеты с нашими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Понимаете? У нас проблема. Что нам делать? Мы переходим на расчеты в национальных валютах, переходим на расчеты в валютах других стран. Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, а мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнерами уже вне долларовой зоны.

Но зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят, в конце концов грохнутся. Все же видят это в мире, понимаете, в чем дело? Все видят, и возникает вопрос надежности долларовых расчетов, поэтому сокращаются золотовалютные резервы в долларах не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у союзников США. Сокращается объем расчетов в долларах.

Я сейчас просто боюсь ошибиться в цифрах, но Вы посмотрите статистику международных институтов. Посмотрите, это же не наша статистика, это статистика международных финансовых институтов. И Вы увидите, что из года в год объемы расчетов в долларов сокращаются, и золотовалютные резервы в долларах тоже сокращаются не только у нас. Ну а с нами тем более. Всё больше и больше санкций, мы слышим угрозы, продолжающиеся откуда-то из Конгресса, еще откуда-то.

Все это делается в ходе каких-то внутриполитических процессов США. Но те люди, которые это делают, исходят, видимо, из того, что экономическая мощь Соединенных Штатов, военная мощь, политическая такова, что это не страшно, «это мы переживем», они думают.

Вы знаете, в чем проблема? Я Вам скажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империи? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: ничего, этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями, и мы решим проблемы. Но количество проблем нарастает, и наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза.

И повторяю еще раз: это не наша инициатива. Некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, имея в виду волатильность национальных валют, не хотят уходить от доллара сегодня. Но если их будут вынуждать это делать, в конце концов, и они найдут способ дедолларизации своих расчетов и в национальных валютах, и в валютах третьих стран. Найдут просто выход, и все. И вот это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте.

Ну, а в целом для мировой экономики, конечно, множественность резервных валют и расчетных единиц, это в принципе вещь целесообразная, имея в виду, если мы хотим достичь более устойчивой ситуации в мировых финансах и в мировой экономике в целом.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

На Петербургском международном экономическом форуме этого года Катар стал страной – почетным гостем. Я приветствую Катарское информационное агентство и с особым вниманием представляю всем генерального директора Катарского информационного агентства Qatar News Agency господина Юсефа Аль-Малки.

Добро пожаловать! Господин Аль-Малки впервые на нашей встрече. Он занял должность генерального директора Катарского информационного агентства в 2017 году, имея огромный послужной список и большой опыт работы в медийной сфере.

Пожалуйста, Ваш вопрос, господин Аль-Малки.

Ю.Аль-Малки (как переведено): Благодарю Вас, уважаемый господин Президент, за предоставленную мне возможность принять участие в этой встрече. Благодарю Вас за великолепную организацию работы форума.

Хотелось бы спросить Вас об отношениях между Россией и Катаром, которые в последние годы достигли качественно нового уровня, и товарообмен между нами, а также инвестиции исчисляются миллиардами долларов. Как Вы смотрите на уровень нынешнего развития российско-катарских отношений и перспективы этих отношений?

Спасибо.

В.Путин: Благодаря нашим совместным усилиям, в том числе личному вниманию эмира Катара к развитию российско-катарских отношений, действительно наше взаимодействие вышло на новый уровень. Оно стало доверительным и приобретает уже всеобъемлющий характер. Это касается и экономики, это касается нашего взаимодействия в политической сфере, в гуманитарных вопросах.

Что касается вопросов экономического взаимодействия, то достаточно вспомнить наше сотрудничество по линии суверенных фондов, создана платформа, по-моему, в 2 миллиарда долларов, и эта работа инвестиционного характера успешно развивается. Насколько мне известно, наши катарские друзья удовлетворены тем, как идет работа по этому направлению.

Что касается гуманитарных сфер, то на первый план, конечно, выходит подготовка Катара к чемпионату мира по футболу. Мы разговаривали с эмиром, я понимаю сложности, с которыми сталкивается Катар, имея в виду и региональные проблемы, и проблемы с пандемией, есть и другие вопросы, требующие особого внимания. А мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы поддержать наших друзей в Катаре и помочь им подготовиться к этому ответственному, глобальному мероприятию. Понимаем, насколько это сложно, знаем проблемы, с которыми Катар сталкивается в этой связи, они носят и экономический, и всякий другой характер, там много вопросов, требующих внимания.

Будем с вами тесно работать и будем искать другие сферы деятельности, развития наших отношений. Я уверен, что мы их найдем и будем эффективно работать, двигаться дальше.

С.Михайлов: Спасибо, Владимир Владимирович.

И в завершение нашей сегодняшней встречи пришло время представить одного из тех собеседников, которые участвуют впервые в нашем разговоре, хотя это ведущее агентство Италии, постоянный участник всех встреч на наших форумах. Главный исполнительный директор и генеральный менеджер агентства ANSA Стефано Де Алессандри.

Стефано стал главным исполнительным директором и генеральным менеджером ANSA в сентябре 2018 года, увлекается музыкой, прекрасно играет на бас-гитаре.

Агентство ANSA, главное информационное агентство Италии, хорошо вам знакомое, было основано 13 января 1945 года по инициативе трех представителей главных политических сил итальянского Сопротивления.

2 июня Италия отпраздновала День Республики, 75 лет со дня провозглашения. Наши вам поздравления.

Пожалуйста, Ваш вопрос, господин Де Алессандри.

С.Де Алессандри (как переведено): Спасибо, Сергей, за то, что представили меня. Спасибо за приглашение.

Спасибо, уважаемый господин Президент, за эту уникальную возможность, за то, что Вы посвящаете свое время тому, чтобы ответить на наши вопросы.

И вот мой вопрос. Несмотря на пандемию, экономические отношения между Россией и Италией остаются стабильными, и Италия является вновь пятым крупнейшим партнером России по торговле. Сейчас в России работают 600 итальянских компаний, одна из компаний является партнером ПМЭФ. Однако если сравнить Италию с Германией или Францией, наши отношения все еще ограничены, особенно учитывая потенциал российского рынка и итальянских производителей. Что мы можем сделать для того, чтобы большее число итальянских компаний могли приехать в Россию и открыться там? Спасибо.

В.Путин: Это скорее вопрос к нам: что мы можем и должны сделать для того, чтобы большее количество итальянских компаний работало? По моим данным, не 600, а, по-моему, чуть поменьше, где-то 500 итальянских компаний работают. У нас в прошлом году немножко сократился товарооборот, как с подавляющим большинством европейских стран.

Но что бы я хотел отметить? У нас все-таки с итальянскими друзьями давние контакты, вспомним автомобильный завод в Тольятти. Сейчас много интересных направлений сотрудничества, связанных с высокотехнологичными производствами, с энергетикой. Eni работает у нас давно, на рынке представлена солидно, это надежный партнер. Мы работаем и в сфере транспорта, в сфере экологии, логистики. Вы знаете, направлений взаимодействия очень много, но одно из направлений всегда занимало в российско-итальянских отношениях заметное место – это гуманитарные связи, туризм.

Набор очень большой, и вот что мне бы хотелось отметить: что у нас хороший общественный фон развития отношений с Италией, на бытовом, человеческом уровне отношения очень добрые, хорошие. С большим интересом всегда мы относились к итальянской культуре, и она всегда была широко представлена в России, это очень хорошая база для того, чтобы развивать отношения в сфере политики и в сфере экономики. Я очень рассчитываю на то, что так оно и будет, заделы сделаны очень хорошие.

У меня такое чувство, что у нас такой общенациональный консенсус по поводу развития российско-итальянских отношений. Но мне бы очень хотелось, чтобы такое состояние наших отношений не просто сохранялось, а имело дальнейшее развитие. Для этого есть все шансы, мы будем над этим работать и сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить нашим итальянским партнерам и друзьям хорошую, эффективную, выгодную с экономической точки зрения работу в России.

С.Михайлов: Владимир Владимирович, большое спасибо. Я думаю, выражу общее мнение, еще раз поблагодарив Вас за то, что Вы, несмотря на жуткий график, держите эту традицию, и вот седьмая встреча подходит к концу. И в свою очередь только надеюсь на уже очную встречу в Санкт-Петербурге в следующем году, а то многие скучают по белым ночам, как сказал Гари Пруитт.

Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Я тоже хочу поблагодарить, Сергей, Вас, всех наших коллег, которые сегодня собрались, кому-то сказать доброй ночи, кому-то сказать доброе утро. Надеюсь, что те, кому не удалось выспаться, смогут это сделать сегодня в течение ближайшего времени. И хочу пожелать вам всего самого доброго, здоровья, прежде всего, это так важно в современных условиях. А для того, чтобы сохранить это здоровье, нужно прививаться российскими вакцинами, в том числе «Спутником V». Надежное и безопасное средство профилактики.

Всего вам доброго, всего вам самого хорошего. И уверен, что эта встреча не последняя. Надеюсь, ваш интерес к России будет только возрастать, он не пропадет, и вы добросовестным образом, объективно будете информировать о том, что происходит в нашей стране, своих зрителей, читателей, потребителей того информационного продукта, который вы готовите на таком качественном мировом уровне.

Спасибо вам большое. Всего доброго.

