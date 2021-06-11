А. Башкин принял участие в заседании Общественной палаты Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

Среди обсуждаемых вопросов – реализация Постановления СФ о социально-экономическом развитии области, принятого по итогам Дней региона в верхней палате.

Председатель подкомитета по административному праву Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в рамках региональной недели принял участие в заседании Общественной палаты Астраханской области.

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На заседании выступил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он проинформировал членов Общественной палаты о наиболее актуальных задачах, стоящих перед регионом. Среди них – создание Каспийского кластера, в который войдет единственная в стране особая портовая экономическая зона «Лотос», обеспечение условий для безопасного судоходства в низовьях Волги, организация круглогодичного прохода судов на участке акватории от Астрахани до Ростова-на-Дону, строительство мощного контейнерного терминала и морского вокзала в Астрахани. «Также необходимо завершить строительство Восточного обхода, построить Северный обход города, реконструировать 160 мостов и взлётно-посадочную полосу аэропорта имени Кустодиева». Губернатор рассказал о проекте создания Прикаспийского культурно-образовательного кластера, включающего три направления: культуру, образование и туризм.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что для решения столь масштабных задач необходимо закрепление за Астраханской областью статуса приоритетной геостратегической территории на федеральном уровне. Он напомнил, что при проведении Дней Астраханской области в Совете Федерации в мае нынешнего года данное предложение получило серьезную поддержку сенаторов.

Александр Башкин принял участие в заседании Общественной палаты Астраханской области

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Александр Башкин принял участие в заседании Общественной палаты Астраханской области

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Александр Башкин принял участие в заседании Общественной палаты Астраханской области

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Александр Башкин рассказал, что работает в тесной взаимосвязи с членами правительства региона с целью наиболее эффективной реализации задач, обозначенных в Постановлении Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Астраханской области».

Председатель Общественной палаты региона Светлана Калашникова отметила, что рассчитывает также на поддержку Правительства РФ, что позволит выстроить индивидуальную программу развития региона.

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