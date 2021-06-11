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#Роскосмос#Большая перемена#Центр Хруничева#КБ Салют#Протон-ПМ#НПО Энергомаш#РКК Энергия11.06.2021 21:04

Большая перемена на предприятиях отрасли

В преддверии празднования Дня России и с целью профессионального самоопределения детей и молодежи — участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» посетили три дочерние организации Госкорпорации «Роскосмос».

На площадке Центра имени М.В. Хруничева начальник научно-технического отдела Конструкторского бюро «Салют» Андрей Белкин и инженер-конструктор Антон Матвеев рассказали ребятам о деятельности предприятия, работе конструкторов в ракетно-космической отрасли, а также о проектирование ракет-носителей семейства «Протон-М» и «Ангара». В завершение встречи все желающие смогли получить ответы на заданные вопросы.

В Пермском крае сотрудники компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») показали участникам свой дуальный центр с современным техническим оборудованием: токарными и фрезерными станками с числовым программным управлением, а Анастасия Башкирцева, победитель VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2019, показала ребятам изделия, производимые на станках, которые становятся частью космических аппаратов.

Третьей площадкой выступил Центр развития технологий и подготовки кадров Завода экспериментального машиностроения имени В.Д. Вачнадзе Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева в Московской области, где ребята познакомились с редчайшими образцами космической техники в натуральную величину: первыми советскими баллистическими и межконтинентальными ракетами дальнего действия и ракетными блоками конструкции Сергея Королёва, а также макетом пилотируемой орбитальной станции «Салют».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

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