Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Звездный городок11.06.2021 19:45

Встреча с активной молодежью городского округа Звездный городок Московской области

В продолжение совместной серии стратегических сессий команды Центра молодежных инициатив АСИ и Госкорпорации «Роскосмос» сегодня, 11 июня 2021 года, состоялась встреча с активной молодежью городского округа Звездный городок Московской области.

В ходе встречи обсуждены возможности создания условий для расширения участия молодежи Звездного в реализации мероприятий по благоустройству городского округа, формирования управленческих команд на местном уровне, предложены мероприятия по повышению качества городской среды с учетом особенности территории закрытого административно-территориального округа.

Цикл совместных стратегических сессий начался в декабре 2020 года в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края и в ЗАТО Циолковский Амурской области.

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