В. Тимченко встретился с представителями Агропромышленного союза товаропроизводителей Кировской области и Ассоциации сельхозкооперативов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в регион.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в ходе рабочей поездки в регион встретился с представителями Агропромышленного союза товаропроизводителей (работодателей) области и Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов.

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На встрече сенатор рассмотрел обращение аграриев относительно повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. «Работники отрасли обеспокоены повышением утилизационного сбора на тракторы и сельхозмашины. На фоне роста цен на удобрения, корма и металл, происходящего, как правило, после того, как в ноябре-декабре фиксируется действующая в течение года цена, например, на молоко, такое повышение сбора станет дополнительной причиной вынужденной экономии и отказа производителей от строительства новых ферм и других объектов», — отметил сенатор.

По словам Вячеслава Тимченко, пример кировских сельхозпроизводителей неединичный. «Вопрос касается не только сельского хозяйства, но и состояния экономики в целом. В этой связи крайне актуально использование плановых рыночных механизмов для понимания на несколько лет вперед наших шагов, которые не будут тормозить экономику, а дадут ей возможность дальше развиваться», — сказал парламентарий.

Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в регион

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в регион

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Вячеслав Тимченко совершил рабочую поездку в регион

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Вячеслав Тимченко предложил председателю Агропромсоюза Кировской области Владимиру Огородову и генеральному директору Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов «Вяткаплем» Фаату Хайруллину в ближайшее время рассмотреть совместно с профильным Комитетом Совета Федерации и представителями Министерства промышленности и торговли РФ вопросы, связанные с последствиями повышения утилизационного сбора.

«Что касается экономического развития в целом, то многие проблемные вопросы мы будем решать через межотраслевое взаимодействие, через принятие нормативных актов и активную обратную связь от субъектов Российской Федерации в отношении тех или иных мер, направленных на развитие и укрепление отечественной экономики», — добавил сенатор.

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