Source: Russia Federal Space

#Главкосмос11.06.2021 22:05

Главкосмос стал оператором товарных знаков Роскосмоса

Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») получила официальный статус оператора товарных знаков Роскосмоса. Решение об этом было принято в мае в ходе заседания специальной рабочей группы Госкорпорации.

Госкорпорация совместно со своими организациями проводит масштабные работы в области интеллектуальной собственности, в том числе по формированию портфелей товарных знаков. Сейчас благодаря этой работе уже реализуется пилотный проект по выявлению нарушений, ведутся работы с историческим наследием и космонавтами.

Статус оператора товарных знаков Роскосмоса позволит Главкосмосу использовать средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности Госкорпорации в целях повышения узнаваемости Госкорпорации и интереса к российской ракетно-космической деятельности в России и за рубежом.

«Наделение Главкосмоса полномочиями оператора товарных знаков Роскосмоса позволит нам более гибко выстраивать работу по популяризации российской космической деятельности. Это коснется в первую очередь сувенирной продукции, которую мы предлагаем в нашем Интернет-магазине — ассортимент расширится и, как мы рассчитываем, привлечет дополнительное внимание людей, интересующихся российским космосом как у нас в стране, так и за рубежом, — сказал генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов. — Кроме того, получение данного статуса позволит нам реализовывать кобрендинговые проекты».

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 150 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

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