Олег Матыцин принял участие в пресс-конференции, посвящённой открытию пресс-центра Чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге и официальному старту турнира

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 июня, в Санкт-Петербурге Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в пресс-конференции, посвящённой официальному открытию пресс-центра Чемпионата Европы по футболу УЕФА ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге и официальному старту турнира. В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

По видеосвязи гостей и участников пресс-конференции поприветствовал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Городской пресс-центр Чемпионата Европы станет местом притяжения для более чем 500 журналистов, которые планируют освещать происходящее в городе и на стадионе. Мы все очень ждали этого спортивного праздника. Город готов к проведению турнира. Несмотря на ограничения, за семь матчей на арене смогут побывать более 150 тысяч человек», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Во время Чемпионата в Петербурге будут работать три фан-зоны. Их посетят десятки тысяч человек – петербуржцы и гости прекрасного города. Но болеть за нашу сборную и смотреть матчи лучших команд Европы будут не только в Петербурге. Фан-зоны откроются почти в 20 городах по всей России. Почти месяц весь мир будет жить большим футболом. Мы будем следить за игрой лучших футболистов континента, увидим отличные матчи, классные голы и моменты», – отметил заместитель Председателя Правительства.

В Санкт-Петербурге состоятся семь матчей Чемпионата Европы – шесть игр группового раунда и одна встреча четвертьфинала турнира. 12 июня на арене «Санкт-Петербург» пройдёт матч между сборными России и Бельгии.

«Хотел бы поблагодарить Оргкомитет, Правительство Санкт-Петербурга, всех жителей города, а также все ведомства, которые были и остаются активными участниками процесса подготовки к Чемпионату Европы. Практически ежедневно при подготовке мы взаимодействовали с Роспотребнадзором, понимая, что здоровье остаётся главным приоритетом при проведении любого мероприятия, тем более такого крупного, как Чемпионат Европы», – сказал Олег Матыцин.

«Со стороны Правительства Российской Федерации были предоставлены все гарантии, все они были выполнены. Многочисленные инспекционные визиты УЕФА в Санкт-Петербург не выявили возможных рисков. Команда Оргкомитета занималась организацией Чемпионата мира 2018 года и обладает большим опытом. Все вопросы, которые возникали, благодаря этому опыту и тесному взаимодействию с Правительством Санкт-Петербурга оперативно решались», – отметил Министр.

Олег Матыцин также выразил благодарность УЕФА за плодотворное сотрудничество при подготовке к проведению турнира: «Хотел бы поблагодарить УЕФА за доверие и конструктивный диалог. Это доверие говорит о том, что уровень профессиональной работы и взаимодействия соответствует самым высоким стандартам».

Все объекты Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, в том числе стадион, на котором пройдут матчи, находятся в полной готовности. «Стадион готов, как и фан-зоны, тренировочные площадки, всё, что связано с логистикой, въездом, допуском на арену по FAN ID. Все вопросы находятся под контролем», – заявил Олег Матыцин.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, стадион может быть заполнен лишь наполовину. «Очень жаль, что заполняемость стадиона будет только 50%. Но, как говорится, стакан может быть наполовину полон или наполовину пуст. Давайте радоваться тому, что, несмотря на непростые условия, стадион будет наполовину полон. Тем более, за счёт дополнительных фан-зон в 11 городах страны количество болельщиков в России возрастёт стократно», – отметил Министр.

Олег Матыцин пожелал удачи на Чемпионате Европы сборной России: «Я встречался с командой два дня назад. Настроение у ребят боевое, а степень готовности мы поймём по завтрашней игре с бельгийцами. Но я надеюсь, что День России, который завтра мы все будем праздновать, вселит в наших футболистов дополнительную энергию».

Генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подчеркнул, что при подготовке к ЕВРО 2020 были учтены все нюансы и опыт Чемпионата мира 2018 года.

«В конце апреля Санкт-Петербург получил право на проведение дополнительных матчей ЕВРО 2020 – во многом исходя из успешного проведения Россией Чемпионата мира. Федеральное Правительство и руководство города сделали всё возможное для проведения турнира на самом высоком уровне: иностранным владельцам билетов обеспечен безвизовый въезд, болельщикам гарантирован бесплатный проезд в дни матчей по Fan ID. На каждой игре смогут присутствовать 30 500 человек, это 50% от вместимости стадиона. На арене сделано всё для безопасности и здоровья гостей. Обязательны ношение масок, соблюдение социальной дистанции, шахматная рассадка на трибунах. Все сотрудники Оргкомитета, волонтёры, стюарды проходят регулярное пцр-тестирование», – отметил Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир впервые в истории состоится на территории десяти государств и 11 городов. Матчи Евро помимо Санкт-Петербурга примут Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Будапешт, Севилья, Бухарест, Амстердам, Глазго и Копенгаген. В Санкт-Петербурге будут проведены два матча с участием сборной России – с Бельгией (12 июня) и с Финляндией (16 июня), а также игры Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня) и один из четвертьфиналов турнира (2 июля).

Пресс-служба Минспорта России

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