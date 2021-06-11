Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РК-Цифра11.06.2021 18:30

Оценка цифровой зрелости предприятий отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к оценке цифровой зрелости предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основной целью является определение текущего уровня развития и приоритетных направлений повышения эффективности деятельности предприятий за счет использования цифровых и информационных технологий.

Результаты оценки цифровой зрелости будут использованы для актуализации стратегий и программ цифровой трансформации Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций.

В целях проведения указанной оценки отраслевым центром компетенций в области цифровизации Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с РК-Цифра (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса) был разработан учитывающий специфику каждого предприятия уникальный набор инструментов и методов проведения исследований в части цифровой зрелости, по направлениям управленческих, операционных, производственных и поддерживающих процессов, базовых корпоративных условий для реализации изменений, кадрового, технико-технологического и производственного потенциала, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, полноты и качества данных, используемых для принятия управленческих решений.

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