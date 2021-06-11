Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#День России#МКС#МКС-6512.06.2021 00:05

Поздравление с Днем России от экипажа МКС-65

Российские члены экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров — поздравляют всех соотечественников с Днём России.

«С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувствам к Отечеству, искренней убеждённости, что Россия для всех нас — это самое родное место на Земле, — отметил Олег Новицкий. — Это гораздо больше, чем место, где мы родились, где живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями, и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения. Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми».

Петр Дубров добавил в свою очередь: «Мы с вами можем добиваться потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаем шедевры культуры, которыми восхищается весь мир!»

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