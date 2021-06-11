Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин11.06.2021 23:15

Роскосмос рассмотрит возможность создания формы для байкеров

Роскосмос планирует рассмотреть возможность создания на одном из предприятий отечественного двигателя для мотоцикла и защитной формы, предназначенной для байкеров. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Защитная форма для мотоциклистов — это целая наука. Дадим поручение рассмотреть варианты с учетом технологий материалов, которые мы используем в пилотируемой космонавтике», — сказал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса также уточнил, что специалисты рассмотрят возможность создания и базового серийного двигателя для мотоцикла. «Для этого будет создана совместная рабочая группа», — пояснил он.

В рамках старта мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» Дмитрий Рогозин предложил сформировать творческий и инженерный коллектив, попытаться сделать на одном из предприятий Роскосмоса такое направление. «Это будет здорово — сделать дизайн и форму. Почему не можем сделать хорошую защитную форму?», — сказал гендиректор Госкорпорации.

В свою очередь лидер «Ночных Волков» Александр Залдостанов (Хирург) сказал ТАСС, что очень рад, что Рогозин откликнулся на его идею.

«Мы летаем в космос, делаем такие масштабные вещи, и у нас нет своего серийного русского мотоцикла. Я очень рад, что Дмитрий Олегович так живо откликнулся на мое предложение. Это будет что-то новенькое. Он должен быть простой как автомат Калашникова, но достойный», — считает байкер.

Мотопробег на Восточный

Мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин», приуроченный к юбилею первого полета человека в космос, стартовал 10 июня 2021 года от здания Роскосмоса. В рамках акции всероссийский мотоклуб «Ночные волки» планирует посетить ключевые организации Роскосмоса, а также мероприятия на космодроме Восточный, где 1 июля запланирован запуск британских спутников связи OneWeb. Мотопробег продлится с 10 июня по 15 июля от Москвы до Владивостока.

Участники пробега также передадут музею космодрома Восточный работы финалистов школьного конкурса детских рисунков «Космос наш — 60. Юрий Гагарин».

Источник: ТАСС10 июня 2021 года, 12:00

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