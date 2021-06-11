Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-6911.06.2021 16:10

Экипаж Олега Кононенко отработал нештатные ситуации в случае приводнения

На базе Ногинского Спасательного Центра МЧС России проходят тренировки космонавтов, направленные на отработку действий экипажа после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность. В четверг, 10 июня 2021 года, экипаж 69-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в составе космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Андрея Федяева принял участие в так называемой короткой тренировке.

Она и в самом деле длится недолго, потому что предлагаемые обстоятельства требуют от космонавтов максимальной быстроты действий. При обнаружении течи в спускаемом аппарате экипаж должен экстренно покинуть его. На операцию по самоспасению отводится 8 минут.

«Когда поступает команда покинуть корабль, мы должны надеть перчатки, спасательные пояса, пристегнуть блоки носимого аварийного запаса (НАЗ). Сделать это самостоятельно очень сложно из-за того, что пространство ограничено и, кроме того, скафандр сковывает движения. Поэтому командир экипажа помогает остальным экипироваться», — рассказал космонавт-испытатель Андрей Федяев.

«Находясь в центральном кресле, командир имеет возможность помочь и тому космонавту, который слева от него, и тому, кто справа. Я первым покидаю спускаемый аппарат, иначе мои коллеги не смогут выбраться, — пояснил командир экипажа МКС-69 Олег Кононенко. — В целом ответственность за действия экипажа лежит на командире. Если он сумел правильно организовать работу, тренировка пройдет успешно и все задачи будут выполнены».

Во время тренировки космонавт-испытатель Николай Чуб принимал поздравления с днем рождения. Праздники — не повод нарушать процесс подготовки к полету.

«Если повезет встретить день рождения на орбите, наверняка не забуду, а то, что он совпал с тренировкой, обыденность, — сказал Николай Чуб. — Для меня это не первый цикл тренировок на воде. Обычно в момент их проведения было очень жарко, температура в спускаемом аппарате превышала 40 градусов. Сейчас намного прохладнее, тренироваться легче».

Андрей Федяев и Николай Чуб готовятся к первой экспедиции на орбиту. Их командир Олег Кононенко совершил четыре полета, свой день рождения он практически всегда проводил в рабочей обстановке.

«Я родился 21 июня, и этот день обычно приходился на период подготовки к полету: либо прыгал с парашютом, либо „выживал“, либо сдавал экзамены. Случалось и в космосе отмечать день рождения», — рассказал Олег Кононенко.

В этом году «водные выживания» стартовали 7 июня 2021 года и завершатся в третьей декаде месяца. Шесть экипажей, в состав которых помимо космонавтов Роскосмоса и астронавтов NASA вошли кандидаты в космонавты и участники космического полета, отработают навыки выживания при возникновении нештатных ситуаций на водной поверхности. Помимо «короткой» предусмотрены «длинная» и «сухая» тренировки, каждая их которых отличается видом и объемом выполняемых задач.

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