Энергетики провели учения по восстановлению электроснабжения в пожароопасный период

Source: Russia Ministry of Energy

Коломна, 11 июня. – Энергетики, оперативные службы и органы исполнительной власти Московской области под руководством Евгения Грабчака провели учения по восстановлению электроснабжения потребителей в пожароопасный период.

«Подобные учения являются тестом на слаженную работу энергетиков и всех сопровождающих служб, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Задача энергетиков во взаимодействии с МЧС, с региональными властями под патронажем общего регионального штаба по безопасности энергоснабжения в минимально возможные сроки восстановить энергоснабжение потребителей. Хоть тренировка заранее подготовлена, но она помогает отточить межведомственные взаимодействия и подготовиться к возможной реальной чрезвычайной ситуации», – отметил заместитель Министра.

Специалисты отработали условную ситуацию: возник пожар в охранной зоне воздушной линии электропередачи 110 кВ «Чанки – Пески», а затем её повреждение – это привело к отключению ряда подстанций 110 кВ и без электроснабжения остались около 22,6 тыс. человек в Коломенском городском округе.

Участники отработали координацию взаимодействия штабов, взаимодействие оперативных служб и энергокомпаний, практические навыки дежурно-диспетчерских и оперативно-выездных служб по восстановлению электроснабжения потребителей, а также готовность объектов жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектов к переводу на резервное электроснабжение.

В масштабных учениях приняли участие представители Минэнерго России, МЧС, органов власти Московской области, компании «Россети Московский регион» и другие организации.

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