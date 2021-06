Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP w konferencji GLOBSEC w Bratysławie – program prasowy

Godz. 10.00 Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydent Republiki Słowackiej Zuzaną Čaputovą (Pałac Prezydencki) Photo opp. Godz. 12.00 Inauguracja konferencji GLOBSEC z udziałem Prezydenta RP Ok. godz. 12.35 Wystąpienie Prezydenta RP Grand Hotel River Park Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez TVP Parametry do sygnału podane poniżej Godz. 13.00 Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydentem Republiki Chorwacji Zoranem Milanovićem Obecny osobisty fotograf i operator kamery Prezydenta RP

Source: President of Poland in Polish