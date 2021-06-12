Вручение медалей Героя Труда и Государственных премий Российской Федерации

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья!

Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником – с Днём России.

Этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений.

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Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков. Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность Родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперёд.

Мы видим это в достижениях современных учёных, деятелей культуры, активных участников общественной жизни, профессионалов высочайшего уровня, которых объединяет искренняя любовь к своему делу и желание быть полезными Родине.

Признанием их заслуг перед страной и народом служат высшие знаки отличия и награды России, и сегодня они будут вручены лучшим из лучших.

Звания Героя Труда России удостоен капитан ледокола Геннадий Иванович Антохин. За его плечами – 30 лет риска и отваги, десятки сложнейших экспедиций и спасательных операций. Своим мастерством безошибочно проводить караваны судов в суровой арктической зоне Геннадий Иванович щедро делится с молодыми ледовыми капитанами, по праву входит в плеяду самых авторитетных наставников Дальневосточного морского пароходства.

Почти полвека посвятил своей профессии донской тракторист Александр Дмитриевич Бондаренко. Представитель трудовой династии, он душой болеет за дело и добивается блестящих показателей. Именно такие ответственные, сильные люди, настоящие труженики и обеспечивают рост российского агропрома, те рекордные урожаи, которыми гордится вся наша страна.

Особая закалка, стойкость и трудолюбие жителей Кузбасса соединились в характере удивительной женщины – Людмилы Егоровны Сусляковой. Она машинист крана доменного цеха и 40 лет управляет раскалёнными реками чугуна и при этом заботится о других, добивается улучшений условий труда, передаёт секреты профессии молодёжи, помогает воспитанникам детского дома.

Всецело посвятить себя детям было давней мечтой Мурада Магомедовича Кажлаева. Выдающийся дирижёр, композитор, превосходный мелодист, он обогатил мировую культуру музыкальными традициями родного Дагестана, создал самобытные симфонии и балеты, джазовые композиции, музыку к спектаклям и кинофильмам. Но главным делом жизни маэстро остаётся воспитание юных талантов на своей малой родине, в Махачкале. Благодаря его неустанным стараниям здесь успешно работает школа искусств для одарённых детей.

В числе Героев Труда и инженер Виктор Анатольевич Поляков. На ярославском заводе «ОДК-Сатурн» он прошёл путь от слесаря-сборщика до управляющего директора. Под его началом завод успешно развивается, наращивает выпуск двигателей для самолётов, морских судов, электростанций, промышленных установок и признан надёжным поставщиком высокотехнологичной, наукоёмкой техники, которая требуется стране для ускорения развития.

Дорогие друзья!

2021-й объявлен в России Годом науки и технологий. Это знак нашей глубокой признательности отечественным учёным, которые во все времена прославляли нашу страну, внесли колоссальный вклад в прогресс человечества во многих областях знаний.

Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от учёных ждали спасения от пандемии коронавируса, и наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа – в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром.

Подчеркну, такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например, от Эболы. Найденные российскими учёными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний. Авторы этого прорыва – Александр Леонидович Гинцбург, Денис Юрьевич Логунов, Сергей Владимирович Борисевич – удостоены Государственной премии в области науки и технологий.

В числе лауреатов и основоположники нового подхода в лечении онкологических заболеваний шеи и головы Игорь Владимирович Решетов, Евгений Лхамацыренович Чойнзонов и Садулла Ибрагимович Абакаров. Они используют свои авторские разработки мирового уровня, высокоточное щадящее лечение и самые передовые методы восстановления тканей и органов. Эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентам.

Большой вклад и шаг вперёд сделали наши учёные и в фундаментальной физике. Валерий Сергеевич Запасский и Евгений Борисович Александров изобрели новый способ изучения строения материалов с помощью регистрации магнитных свойств на атомарном уровне. Данный метод приоткрывает завесу тайны над тем, как из элементарных частиц формируются материалы, и это важно для развития технологий в строительстве, энергетике, медицине, это важно для освоения космоса и Мирового океана. И конечно, эти знания ведут нас к новой научно-технической революции, к производству квантовых компьютеров, которые дадут мощнейший импульс развитию науки. И здесь Россия занимает уверенные позиции.

Государственных премий в области литературы и искусства удостоены выдающиеся деятели отечественной культуры.

Григорий Валериевич Алфеев – митрополит Волоколамский Иларион – продолжает традиции русского просвещения, сочетая служение Церкви со светлой творческой деятельностью. Его литературные, музыкальные, кинематографические произведения становятся событием в культурной жизни страны, а просветительские программы на российском телевидении имеют многомиллионную аудиторию, причем во всем мире.

Мировая известность и у ещё одного сегодняшнего лауреата. За вклад в развитие оперного искусства Государственная премия присуждается Хибле Леварсовне Герзмава – обладательнице чарующего тембра голоса и актёрской индивидуальности. Она мастерски исполняет как сложнейшие партии оперного репертуара, так и джазовые композиции, входит в число наиболее востребованных российских певиц. А служение в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Леварсовна успешно сочетает с гастрольной, педагогической и благотворительной деятельностью.

Лауреатом Государственной премии стал и один из известнейших в мире мастеров монументальной скульптуры – Александр Иулианович Рукавишников. Его блестящему таланту подвластно решение самых сложных творческих задач, а произведения не только виртуозно воплощены, но и наполнены глубоким пониманием сути создаваемых образов, безупречным чувством пространства. Преданный традициям отечественного ваяния, Александр Иулианович создал свой неповторимый художественный стиль и делится тайнами своего мастерства с многочисленным учениками, активно поддерживает развитие российской современной скульптуры.

С большим удовольствием представлю и лауреата Государственной премии в области правозащитной деятельности. Елена Андреевна Тополева-Солдунова избрала для себя миссию поддержки развития гражданского общества более четверти века назад. Стояла у истоков зарождения многих социальных и волонтёрских инициатив, участвовала в создании правового поля для работы некоммерческих организаций. То, что сегодня в нашей стране благотворительность, добровольчество стали нормой жизни – во многом её заслуга.

Работе на благо общества – спасению тяжелобольных детей – посвятила свою жизнь и лауреат Государственной премии за благотворительность Фаина Яковлевна Захарова. Её огромная энергия добра и милосердия, смелость и острый ум без остатка отданы фонду «Линия жизни» – организации, на счету которой реальная помощь более десяти тысячам детей. Опыт фонда, особенно в части внедрения высокотехнологичного лечения детских пороков сердца – яркий пример того, что гражданскому обществу по силам решать самые острые проблемы, в том числе находить, поддерживать и предлагать государству эффективные практики, способные гарантировать помощь всем, кто в ней нуждается.

Дорогие друзья!

Каждый из вас в своей созидательной работе вносит важный вклад в дело духовного развития российской нации, укрепления нравственных основ и общественного согласия. А все вместе вы представляете блестящее созвездие лучших сынов и дочерей Отечества, истинных патриотов своей страны.

Вы видите, я перечислил больше наших лауреатов, чем те, которые представлены сегодня здесь, в Кремлевском зале. К сожалению, не все из наших сегодняшних Героев Труда и лауреатов Государственных премий смогли присутствовать на этой торжественной церемонии в силу определенных причин. Золотые медали и знаки лауреатов будут вручены им позднее.

Но мы все – вся страна, вся Россия – гордимся вами и желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо Родины.

Благодарю вас за внимание.

Продолжение следует.

MIL OSI