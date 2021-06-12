Source: Russia Federal Space
#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#День России12.06.2021 13:36
В Космическом центре «Южный» прошел флешмоб ко Дню России
По случаю празднования Дня России в Космическом центре «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») организован флешмоб.
Более 250 сотрудников Космического центра «Южный» выстроились не центральной площади города Байконура и отпустили в небо шары белого, синего и красного цветов, символизирующих российский триколор. В акции также был задействован автотранспорт филиала ЦЭНКИ, выстроенный в слово «Россия».
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