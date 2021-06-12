Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6512.06.2021 07:30

Космонавты на МКС отдохнут с 12 по 14 июня по случаю Дня России

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщили российскому информационному агентству ТАСС в Пресс-службе Роскосмоса.

«12, 13 и 14 июня — выходные», — отметили в Госкорпорации.

Согласно производственному календарю, россиян также ждут длинные выходные — с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. Выходные продлятся три дня, поскольку праздник попадает на субботу.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошиде.

Источник: ТАСС28 мая 2021 года, 11:47

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