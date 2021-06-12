Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК12.06.2021 10:15

Космонавт Юрий Батурин принимает поздравления с днем рождения

Юрий Михайлович Батурин выполнил два космических полета. В первый раз на орбиту Ю.М. Батурин отправился 13 августа 1998 года в качестве космонавта-исследователя ТК «Союз ТМ-28» и орбитальной станции «Мир» вместе с Г.И. Падалкой и С.В. Авдеевым. Возвращение на Землю состоялось на борту корабля «Союз ТМ-27» вместе с Т.А. Мусабаевым и Н.М. Будариным. В 2000 году Юрий Батурин, занимавший должность заместителя командира отряда космонавтов по научно-испытательной и исследовательской работе, приступил к подготовке к следующему полету.

Второй полет проходил с 28 апреля по 6 мая 2001 года. Ю.М. Батурин выполнял обязанности бортинженера ТК «Союз ТМ-32» и первой российской экспедиции посещения МКС. Коллегами по экипажу стали Талгат Мусабаев и Деннис Тито. По окончании полета Юрию Батурину было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. После полета космонавт вернулся к должности заместителя командира отряда космонавтов по научно-испытательной и исследовательской работе и занимал ее до 2009 года.

Юрий Михайлович Батурин — разносторонний человек, добившийся успеха на разных поприщах. Еще до поступления в отряд космонавтов он защитил диссертацию и стал доктором юридических наук. Космонавт уделял большое значение повышению образовательного уровня, учился в Московском физико-техническом университете, Всесоюзном юридическом институте (ныне — Московская государственная юридическая академия), Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Высших курсах Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Дипломатической академии МИД РФ. Ю.М. Батурин является автором более двухсот научных трудов по космонавтике, физике, политологии и праву.

До первого полета Ю.М. Батурин занимал должности консультанта, помощника Президента СССР, помощника Президента России по правовым вопросам, помощника Президента РФ по национальной безопасности, секретаря Совета обороны России, председателя Комиссии по высшим воинским достижениям, высшим воинским званиям и высшим специальным званиям Совета по кадровой политике при Президенте РФ, председателя Межведомственной комиссии по химическому разоружению. Высокие достижения и вклад в развитие науки и общества Ю.М. Батурина отмечены множеством наград, среди которых — премии Союза журналистов СССР, «За выдающийся вклад в развитие права СМИ», «Книга года», премия Правительства в области СМИ. С 2010 года по 2014 год Юрий Михайлович Батурин возглавлял Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук. С ноября 2014 года назначен председателем Союза фотохудожников России.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, космонавты и коллектив ЦПК поздравляют Героя Российской Федерации, летчика-космонавта РФ Юрия Михайловича Батурина с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, благополучия, долголетия, творческих успехов и сил для новых свершений!

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