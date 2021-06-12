Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Орбитальные группировки#ДЗЗ12.06.2021 16:30

Опасный сезон

В разгар весны новости с Урала, Сибири и Дальнего Востока напоминают сводки с линии фронта. Природа в этот период оказывается особенно уязвимой и хрупкой перед лицом стихийных бедствий — пожаров, паводков, наводнений. Серьезно достается и людям. В зоне наибольшего риска находятся небольшие населенные пункты, жители которых вынуждены буквально бороться за свои жизни и дома. В режиме постоянной готовности пребывают спасатели и другие службы, использующие для наблюдения и прогнозирования ситуации снимки из космоса.

«Последний раз такие масштабные природные пожары были в нашем регионе 10 лет назад. В некоторых районах уже четвертую неделю без выходных и праздников люди борются, прилагают все усилия, чтобы не дать огню приблизиться к населенным пунктам, спасают леса», — сокрушается губернатор Тюменской области Александр Моор.

Действительно, юг Сибири этой весной стал эпицентром разгула огненной стихии. Возглавляет печальный рейтинг Тюменская область, где в начале мая в среднем выявляли около 50 тыс. гектаров горящих лесов в сутки. Неблагополучно обстояли дела и в соседних областях — Омской и Курганской.

Александр Моор констатирует, что в этом году сошлись сразу несколько неблагоприятных факторов: «Земля глубоко померзла и не насытилась влагой, достаточного количества дождей также не было. Из-за этого в полях и лесах очень сухо. При этом ситуацию усугубляет ветер».

Между тем сами пожары в большинстве случаев возникают по вине человека. «Кто-то не потушил костер, кто-то не потушил выброшенный окурок, кто-то пустил пал в поле, а кто-то решил сжечь прошлогодний мусор… К сожалению, чужой опыт нас ничему не учит — продолжаем гореть», — подытоживает губернатор. Сумма наложенных штрафов уже исчисляется миллионами рублей.

Другое стихийное бедствие, регулярно терзающее территорию страны весной, — паводки и наводнения. Резкие перепады температур, свойственные ряду климатических зон, вызывают обильное таяние снегов и льдов. Реки и водоемы стремительно увеличиваются в размерах, выходят из берегов и наносят огромный ущерб близлежащим населенным пунктам.

Для иллюстрации несколько заголовков новостей: «В Алтайском крае талые воды затопили три участка дорог», «В Костроме из-за увеличения сброса воды с Рыбинского гидроузла начал подниматься уровень воды в Волге», «В Калужской области паводок затопил мосты и дороги», «Четыре низководных моста подтоплено в Воронежской области», «В Приангарье вышедшая из берегов река подтопила дома».

С высоты положения

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко рассказывает, что в опасные периоды года объем заявок от МЧС и региональных властей на спутниковые снимки возрастает в полтора-два раза. Потребители получают заказанные данные через средства наземной космической инфраструктуры. Они представляют собой сеть центров приема, обработки, хранения и передачи информации, раскиданных по всей территории России — от Калининграда до Владивостока.

По словам В. А. Заичко, на сегодня в состав действующей группировки Роскосмоса входят 11 космических аппаратов, в том числе один высокодетального наблюдения («Ресурс-П»), пять природоресурсного значения («Канопус-В») и пять гидрометеорологических (три «Метеора-М» на круговой и два «Электро-Л» на геостационарной орбите). В последние полгода в группировке произошли небольшие изменения. Второй «Ресурс-П» находится за пределами гарантийных режимов работы и будет выводиться из эксплуатации. В то же время взамен одного из «Канопусов», прекратившего работу в прошлом году, задействуются возможности белорусского спутника БКА с аналогичными характеристиками.

«Дежурная смена Роскосмоса работает круглосуточно, при полном взаимодействии и непрерывной связи с Национальным центром управления кризисными ситуациями МЧС России, — продолжает замдиректора департамента. — Где-то плотину прорвало или наблюдается сильное наводнение: в любое время, днем и ночью, раздается звонок — дежурные Роскосмоса и МЧС срочно составляют заявку, входят в банк данных архива и получают информацию в режиме реального времени. Ограничением являются погодные условия, например облачность над интересующим районом».

В зависимости от местоположения объекта съемки время между заявкой и поступлением снимка может составлять от нескольких часов до суток. Причем за это время можно получить снимок любой точки не только страны, но и мира.

«Существующая группировка в целом справляется с поставленными задачами достаточно эффективно, — замечает наш собеседник. — За два-три месяца с помощью „Канопусов“ обеспечивается покрытие всей территории России. Для более оперативных действий нужно больше космических аппаратов на орбите».

По его словам, оптимальным будет считаться такое количество космических аппаратов, которое обеспечит получение снимков любой точки страны в течение нескольких часов.

На шаг впереди ветра

Для решения актуальных и перспективных задач отечественная группировка спутников ДЗЗ будет усилена.

«В текущем году предполагается запуск „Метеора-2.3“, а в 2022 г. — двух очередных „Ресурсов-П“, — сообщил Валерий Заичко. — Кроме того, планируется создать „Канопусы-ВО“ — спутники нового поколения. От предшественников они будут отличаться увеличенной в пять раз шириной полосы обзора. И, конечно, намечается развитие системы „Арктика-М“, которая на первом этапе будет включать два аппарата. Их совместное использование с геостационарными спутниками „Электро-Л“ позволит решить задачу практически непрерывного получения оперативных гидрометеоданных».

Мониторингу Арктики и Антарктики придается особое значение. Во-первых, оба эти региона существенно влияют на климат и погоду. Во-вторых, Арктика, к которой примыкают огромные пространства нашей страны, — стратегически важный регион для России. Здесь же проходит Северный морской путь — транспортная артерия, роль которой в мировой торговле будет нарастать по мере таяния арктических льдов. Все это хозяйство нуждается в мониторинге. До недавних пор в этом вопросе имелись определенные трудности.

«Спутники „Электро-Л“, запущенные на геостационарную орбиту, обладают высокими характеристиками и позволяют делать снимки земной поверхности каждые 15 минут, — отмечает замглавы департамента. — Однако у полюсов Земли имеются „слепые“ зоны. Для съемки северных районов на высокоэллиптическую орбиту запущен спутник „Арктика-М“. По пути к своему апогею на высоте 36 тыс. км, находящемуся над Северным полушарием, большую часть витка он может вести работу по съемке полярной шапки и прилегающих регионов».

Благодаря этому спутнику можно получать уникальную информацию о состоянии погоды в Арктической зоне, чего раньше не было.

«Эксплуатируемые „Метеоры-М“ не могли похвастать такими параметрами, какими обладает „Арктика-М“ или „Электро-Л“, — продолжает Валерий Заичко. — Это аппараты совсем другого класса. Обращаясь по низкой орбите, „Метеор-М“ способен дать информацию о нужном объекте лишь от одного до трех раз в сутки, а то и реже (например, когда регион скрывает полярная ночь или сплошная облачность)».

По словам заместителя директора Департамента навигационных космических систем, в настоящее время «Арктика-М» № 1 проходит орбитальные испытания, после которых в сентябре-октябре 2021 г. будет введена в эксплуатацию. Аппаратура спутника аналогична апробированной на «Электро-Л», но способ ее применения несколько иной. Таких аппаратов, как стартовавший 28 февраля 2021 г., у России еще не было.

«Мы давно шли к уникальной возможности наблюдения Арктической зоны. Вслед за первой пойдет „Арк­тика-М“ № 2 — ее запуск запланирован на 2023 г. Двух аппаратов уже достаточно, чтобы обеспечить непрерывность обзора: пока один будет пролетать в перигее, второй — работать в апогее. Они дополняют друг друга, что очень важно для информационного обеспечения Севморпути», — подчеркивает специалист Роскосмоса.

Cквозь дым и облака

В связи с природными особенностями России (огромная протяженность территории, часть страны постоянно покрыта облаками или находится в ночной зоне) существующая орбитальная группировка, состоящая из оптико-электронных спутников, не способна обеспечить круглосуточное всепогодное наблюдение земной поверхности. Для этого нужны совсем другие аппараты, оснащенные радиолокатором — прибором, способным пробить облака или дым и видеть ночью как днем. Сейчас в стране ведутся работы по двум системам такого класса — «Кондор» в НПО машиностроения и «Обзор-Р» в РКЦ «Прогресс».

«Это две параллельные разработки. „Кондор“ важен потому, что по этому спутнику есть задел: два рабочих образца уже отлетали, получая хорошую информацию, с высоким разрешением, — рассказал Валерий Заичко. — Это уже отработанная технология, и было принято решение ее тиражировать. А что касается „Обзора-Р“, то это другой аппарат, работающий на других частотах. По планам у нас запуск первого аппарата „Кондор-ФКА“ намечен на 2022 год, второго — на 2023 год. Первый „Обзор-Р“ стартует в 2022 г.».

Радиолокационные спутники насущно необходимы России. Они особенно хороши для решения задач вскрытия паводкоопасных ситуаций. А локатор с метровым разрешением дает возможность четко отслеживать изменения береговых линий рек.

«С учетом всех задач оптимальная группировка спутников ДЗЗ, на мой взгляд, должна включать систему из шести аппаратов „Канопус“, трех „Ресурсов-П“, двух радарных, а также нескольких гидрометеорологических аппаратов: например, трех „Электро-Л“, трех „Метеоров“ и двух-трех серии „Арктика“», — полагает собеседник.

«Реальная независимость»

Развитие отечественной орбитальной группировки ДЗЗ — это и страховка от политической нестабильности. Сегодня наша страна может свободно получать снимки из космоса по линии международного обмена.

«Но жизнь меняется. Завтра против нас могут ввести санкции, все может быть… Поэтому все, что касается запуска космических аппаратов, в том числе и гидрометеорологических, делается и в интересах национальной безопасности России в том числе. Это реальная независимость!» — считает Валерий Заичко.

Эволюция в области дистанционного зондирования идет не только по пути улучшения «железа», но и за счет внедрения цифровых технологий.

«Автоматическая потоковая обработка данных уже применяется, — разъясняет замдиректора департамента. — Если раньше информация с космического аппарата доходила до конечного потребителя (например, МЧС) за полдня-день, то теперь на это уходит 15–30 минут. Причем это не просто снимок района, а уже готовые к использованию данные, с восстановленной „картинкой“, содержащей множество текущих параметров в цифровом виде. МЧС и другие федеральные органы нам очень благодарны за это».

По его словам, вторая технология связана с предоставлением продуктов и сервисов, получить которые можно напрямую с геопортала Роскосмоса: «Если заказчику необходимо посмотреть выгоревшие участки на территории, скажем, Красноярского края, он это делает через интернет и через какое-то время получает полную аналитическую информацию». Всего по такой схеме созданы и уже работают семь различных сервисов, опробованных в 2020 г. в восьми пилотных регионах России.

Железное доказательство

Для того чтобы данные, получаемые со спутников наблюдения, приобретали юридическую силу, Роскосмос подготовил закон о ДЗЗ из космоса. Как отметил Валерий Заичко, в мае планируется направить законопроект на согласование в заинтересованные федеральные органы власти, а в июне провести его обсуждение на общественном совете Госкорпорации «Роскосмос». Внесение же законопроекта в правительство намечено на ноябрь текущего года. Ожидается принятие этого закона в первом полугодии 2022 г.

Цифровые технологии позволяют видоизменять снимки, полученные из космоса, отчего в ряде случаев трудно отличить реальное изображение от фальшивки. В новом законе большое значение придается сертификации спутниковых данных, чтобы избежать их фальсификации.

«Теперь космический снимок будет подлежать сертификации и иметь „цифровую подпись и печать“, обладающие юридической силой. Например, с сертифицированными данными, полученными со спутника „Ресурс-П“, можно будет идти в суд, где они могут рассматриваться в качестве доказательной базы — точно так же, как сейчас фигурируют снимки, сделанные камерами ГИБДД», — поясняет Валерий Заичко.

Спутниковые данные уже используются в гражданских делах: в частности, в многочисленных спорах, связанных с недвижимостью.

«Имущественные вопросы [с использованием таких данных] обычно решаются легко. Например: спорящие стороны приобретали участок и совместно построили на нем дом, хотя один из спорящих утверждает, что строительство закончилось еще до того, как стороны оформили свои отношения. Четко атрибутированный снимок, взятый из архива, позволяет точно определить период времени, когда строение появилось на этом участке», — делится практикой Валерий Заичко.

Между хозяйствующими субъектами порой возникают споры, которые могут быть легко разрешимы с использованием данных ДЗЗ.

«Бывает, фирма выкупила карьер, ничего не делала и денег за аренду не платила. То же самое с землями сельскохозяйственного назначения. Мы сейчас вместе с Минсельхозом России проводим инвентаризацию таких земель. Спутниковые снимки позволяют четко определить, какие участки возделываются и используются по назначению, а какие — нет», — поясняет замначальника департамента.

Важная тема, которая сейчас прорабатывается с Минэнерго, — мониторинг трасс и линий электропередач, за внешним состоянием которых нужно следить. Из космоса видно: некоторые участки зарастают, что является причиной обрыва проводов падающими деревьями. По словам В. А. Заичко, аналогичная работа ведется с Газпромом по мониторингу газопроводов: «Когда случилась известная экологическая катастрофа в Норильске, мы передавали в МЧС данные по этому участку каждый день или даже чаще: какова площадь разлива нефти, куда пошел разлив, где надо ставить боновые заграждения и т. д. Все это явно видно на спутниковых снимках».

Спутниковые данные позволяют оперативно выявлять не только очаги пожаров, но и случаи умышленных поджогов.

«Есть примеры, когда люди намеренно вырубают лес и вывозят лесоматериалы, а потом вырубку поджигают, выдавая за стихийный лесной пожар, — уточняет Валерий Заичко. — Но из космоса видно, что рубка леса была раньше пожара. Типичная картина: позавчера на этом месте был лес, вчера возникла вырубка — а сегодня место выгорело. Следственный комитет РФ поручил нам такую работу по Красноярскому краю, где в 2020 г. были большие пожары. И, кстати, эта последовательность — незаконная вырубка, а затем пожар — выявлена на целом ряде территорий».

Русский космос, Игорь Афанасьев

MIL OSI