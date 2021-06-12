Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#GLEX12.06.2021 19:30

Специалисты НПО Энергомаш примут участие в GLEX-2021

Делегация Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») во главе с генеральным директором Игорем Арбузовым примет участие в Международной конференции по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX-2021), которая пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня 2021 года.

Конгресс организован Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Международной астронавтической федерацией при содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В рамках конференции запланировано выступление заместителя главного конструктора по науке и новым технологиям НПО Энергомаш Андрея Иванова. 16 июня в рамках секции «Космические транспортные системы» он выступит с докладом, который посвящен вопросам, связанным с переходом НПО Энергомаш к цифровому проектированию ракетных двигателей. В частности, Андрей Иванов расскажет о том, как проходила разработка цифровой конструкторской документации двигателя РД-171МВ.

В России подобная конференция проводится впервые.

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