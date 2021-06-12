Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#МКС-69#Пилотируемая космонавтика12.06.2021 22:40

Экипаж МКС-69 начнет готовиться к конкретной миссии за полгода до полета

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев, которые готовятся к полету в составе экспедиции МКС-69, пока проходят общие тренировки и к конкретной программе полета еще не приступали, сообщил журналистам космонавт Кононенко.

«Мы начнем тренировать, изучать эксперименты, которые нам предстоит сделать на орбите, минимум за полгода, максимум — за год. Пока мы проходим общую подготовку по общим экспериментам, которые длятся год-два. К конкретной программе еще не приступали», — сказал Кононенко перед прохождением тренировок по выживанию на воде.

По словам космонавта, тренировки по выживанию на воде проходят в течение недели, в этот раз они завершатся в пятницу. До этого экипаж потренировался выживать в пустыне и в зимних условиях.

«Возможны нештатные спуски, аварийные спуски, спуски, связанные с аварией на станции. Точка посадки Землей рассчитывается, исходя из того, что мы сядем на землю. Но это не всегда возможно. Есть вероятность того, что мы можем приземлиться на воду. Чтобы психологически себя чувствовать уверенными, понимать, что мы справимся, такие тренировки и проводятся», — пояснил Кононенко, подчеркнув, что циклограмма подготовки постоянно шлифуется, но в целом остается без изменений.

Ранее Кононенко, Чуб и Федяев были утверждены на подготовку в составе экипажа экспедиции МКС-69. Они могут отправиться на орбиту в 2023 году.

Источник: ТАСС10 июня 2021 года, 15:39

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