Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур13.06.2021 17:30

Более 80% сотрудников Космического центра «Южный» вакцинировались против COVID-19

В Космическом центре «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») более 80% сотрудников вакцинировались от COVID-19. В настоящее время общее число привитых работников филиала составляет порядка 4 тысяч человек.

Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала на космодроме Байконур в январе текущего года. Всего в медицинские подразделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России города Байконур поступило порядка 16500 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Одними из первых привились участники совместных расчетов по подготовке и пуску ракет-носителей «Союз-2» и «Протон-М», а также работники обеспечивающих подразделений филиала.

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