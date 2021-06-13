Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#НПП Звезда13.06.2021 19:05

Главкосмос и НПП «Звезда» обсудили возможности сотрудничества в реализации коммерческих полетов

Топ-менеджмент компании «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») посетил Научно-производственное предприятие «Звезда» в подмосковном Томилино. Представители Главкосмоса и руководство НПП «Звезда» провели содержательные переговоры, в ходе которых обсуждались работы по выполнению контрактов на изготовление скафандров, ложементов и кресел для индийской пилотируемой программы, а также изготовление соответствующего оборудования для участников научно-просветительского проекта «Вызов».

Все работы по контрактам Главкосмоса с НПП «Звезда» предприятие выполняет в соответствии с графиком. Кроме того, стороны предметно обсудили взаимодействие в области новых перспективных проектов, среди которых использование многолетнего опыта и производственных мощностей НПП «Звезда» для изготовления индивидуальной полетной экипировки, которая будет использоваться коммерческими участниками космических полетов — туристами и исследователями.

Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП «Звезда», для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в Главкосмос.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 150 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

Научно-производственное предприятие «Звезда» — ведущее предприятие в России в области создания и производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полёте.

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